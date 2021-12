60 sul 2, stasera Rai2 celebra i suoi primi 60 anni: ospiti e programmi

Il 4 novembre 1961, una giovanissima Mina annunciava a tutti i telespettatori la nascita del Secondo Canale. Stasera 16 dicembre, a poco più di 60 anni di distanza, Rai2 celebra la sua storia con 60 sul 2, un programma speciale alla cui guida ci sarà Emanuela Fanelli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Grazie al prezioso archivio di Teche Rai, 60 sul 2 consentirà ai telespettatori di fare un viaggio attraverso le epoche della televisione italiana, con testimonianze e ricordi dei protagonisti che l’hanno resa celebre. Le redini saranno in mano all’attrice e comica Emanuela Fanelli, dal 2016 al fianco di Lillo & Greg su Radio2 e protagonista del videoclip Immigrato di Checco Zalone. La presentatrice porterà il pubblico alla scoperta delle radici di una rete che ha puntato sin dall’inizio sulla sperimentazione e sul lancio di nuovi generi di intrattenimento, battezzando anche diversi volti storici dello showbiz italiano.

Ricca la carrellata di immagini storiche, con alcuni ospiti che racconteranno in prima persona la loro esperienza al timone dei programmi più disparati. A 60 sul 2 Renzo Arbore e Nino Frassica ripercorreranno i momenti più emblematici di Quelli della notte e Indietro tutta, Fabio Fazio e Simona Ventura invece torneranno agli albori di Quelli che il calcio. Ci sarà anche spazio per la memoria di coloro che non ci sono più, da Fabrizio Frizzi, guida di Tandem – I Fatti Vostri, a Raffaella Carrà, per anni in Ricomincio da Due. Saranno ricordati anche Enzo Tortora e il suo Portobello, Alberto Castagna e I Fatti vostri e Gianfranco Funari e il suo Aboccaperta.

Non mancheranno Mika, dal 2016 al 2017 in onda con Stasera casa Mika e Virginia Raffaele che ha esordito come protagonista di uno show in Facciamo che ero io nel 2017. In studio anche Lillo & Greg per parlare di Bla Bla Bla, Teo Teocoli, Giancarlo Magalli, Sandra Milo, Valerio Lundini, Corrado e Sabina Guzzanti oltre a tanti altri.