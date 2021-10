Il 6 ottobre 1889 veniva inaugurato a Parigi il Moulin Rouge. Situato nel quartiere a luci rosse di Pigalle, vicino Montmartre, è uno dei locali più famosi della capitale francese e fu voluto da Charles Zidler e Joseph Oller. Si trova su Boulevard de Clichy, e la sua fama è dovuta anche al mulino a vento di colore rosso posizionato sul tetto della struttura, da cui il nome del locale. Universalmente, il Moulin Rouge è conosciuto come il luogo di nascita del can-can, diventato nel tempo una vera e propria forma di spettacolo in tutti i cabaret d’Europa. Il locale è aperto ancora adesso, e nonostante continui ad offrire spettacoli, è soprattutto un’attrazione turistica.

Il successo del locale, nato in piena Belle Epoque, fu immediato, nonostante l’opinione pubblica lo avesse subito bollato come “scandaloso” per gli spettacoli messi in scena. Quella nome, anzi, contribuì a renderlo popolare, tanto che nel 1890 il principe di Galles, nonché futuro Re d’Inghilterra Edoardo VII, vi prenotò un tavolo per vedere uno spettacolo di can-can. Dal locale, il pittore Henry de Toulouse-Lautrec vi prese ispirazione per molti suoi quadri in cui erano ritratti alcuni frequentatori abituali. Negli anni del primo dopoguerra si trasformò sempre più in un night club, per poi cambiare ancora durante il secondo conflitto mondiale. A partire da quel periodo, lì si esibirono gli astri nascenti della musica francese Edith Piaf e Yves Montand, che contribuirono a ridare lustro al Moulin Rouge. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Moulin Rouge!, musical del 2001 con Nicole Kidman ed Ewan McGregor vincitore di due Oscar.