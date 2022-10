Il 6 ottobre 2010 veniva lanciato Instagram

Il 6 ottobre 2010 veniva lanciata Instagram, applicazione sviluppata nella Silicon Valley culla dell’hi-tech da Kevin Systrom e Mike Krieger. Un social che ha cambiato il mondo della comunicazione e del marketing con la nascita della figura dell‘influencer. Inizialmente disponibile solo su iOS, Instagram ha guadagnato rapidamente popolarità con 1 milione di utenti registrati in due mesi, 10 milioni in un anno e 1 miliardo a maggio 2019. Oggi popolano l’app ben 1,074 miliardi di utenti, di cui 25,6 milioni in Italia.

L’arrivo dei filtri e l’acquisizione da parte di Facebook per 1 miliardi di dollari

Instagram è nata dal genio di Systrom e Krieger. I due sviluppatori stavano lavorando alla realizzazione di Burbn, un’applicazione simile a Foursquare, quando decisero di concentrarsi esclusivamente sulla funzionalità dedicata alle immagini e alla loro condivisione. Dopo aver raccolto oltre 500 mila dollari dagli investitori, lanciano così la loro creatura su AppStore. Il nome Instagram è una crasi tra le parole “instant camera” e “telegram”. Nei mesi a seguire arrivarono le prime importanti novità: da inizio 2011 fu possibile inserire gli hashtag nelle foto, mentre nel settembre dello stesso anno fu rilasciato il primo grande aggiornamento. Con Instagram 2.0 arrivarono nuovi filtri, la possibilità di condividere immagini ad alta risoluzione. E fu presentata la nuova icona, che sarà il simbolo dell’applicazione per ben cinque anni. Il successo fu clamoroso tanto che nel 2012 Instagram venne acquistata da Mark Zuckerberg, già proprietario di Facebook, per 1 miliardo di dollari. Un buon affare visto che ora di miliardi ne vale almeno 100.

Instagram e la nascita dell’influencer

Negli anni sono state aggiunte molte funzioni: dalle Stories prese in prestito da Snapchat, all’introduzione di profili verificati e di spot. Svolta che portò alla nascita degli influencer. Successivamente sono arrivati Instagram Shop e la più recente Reels, un guanto di sfida gettato a TikTok.

CR7 il profilo più seguito al mondo

Ma chi è il vip più seguito al mondo? Secondo le classifiche più recenti, il re di Instagram è Cristiano Ronaldo con 486 milioni di follower, seguito dall’imprenditrice Kylie Jenner (371 milioni di follower) e Lionel Messi (364 milioni). Fuori dal podio Selena Gomez (349 milioni); Dwayne “The Rock” Johnson (340 milioni); Ariana Grande (333 milioni); Kim Kardashian (331 milioni), Beyoncé (276 milioni) e Justin Bieber (260 milioni).

In Italia Khaby Lame ha spodestato Chiara Ferragni

In Italia invece domina con 80,3 milioni di follower Khaby Lame già uomo dei record su TikTok. Lame ha spodestato Chiara Ferragni (28 milioni di follower). Seguono Gianluca Vacchi (22,6 milioni); Michele Morrone (15,5 milioni); Fedez (14,4 milioni); Valentino Rossi (14,2 milioni); Belen Rodriguez e Mario Balotelli (10,5 milioni di follower); Gianluigi Buffon (9,9 milioni) e Andrea Pirlo (9 milioni).

