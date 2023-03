Il 6 marzo 1975 la maggiore età veniva abbassata a 18 anni

La propaganda del governo Meloni avrebbe bisogno intellettuali, ma a destra non se ne trovano: al ministero della Cultura hanno dovuto pescare un giornalista, Sangiuliano, così come Giuli per il Maxxi. E accontentarsi poi della direttrice d'orchestra Venezi. Forse solo Sgarbi potrebbe attrarre persone di (vero) valore.