Il 6 maggio 1992 moriva Marlene Dietrich

Il 6 maggio 1992 si spegneva a Parigi Marlene Dietrich, tra le icone del cinema della prima metà del Novecento. Fu una delle prime dive e femme fatale per antonomasia. Il suo mito nacque e si sviluppò in contrapposizione a quello di Greta Garbo. L’American Film Institute ha inserito Dietrich al nono posto tra le più grandi star della storia del cinema.

Dai palcoscenici berlinesi a L’Angelo Azzurro

Marie Magdalene Dietrich nacque Schöneberg, oggi quartiere di Berlino, il 27 dicembre 1901. Dopo essersi diplomata in canto, nel 1922 iniziò a calcare i palcoscenici dei teatri della Capitale ottenendo piccole parti in alcuni film muti. Nel 1929 arrivò la sua prima interpretazione da protagonista nel film Die Frau, nach der man sich sehnt. Lo stesso anno firmò il contratto per interpretare L’angelo azzurro, il film – il primo sonoro del cinema tedesco – che le diede la fama. Visto il grande successo, la Paramount che distribuiva la pellicola negli States le offrì un contratto di sei anni. Per il lancio della diva tedesca, venne utilizzata una sua foto vestita da yachtman accompagnata dal claim: «La donna che perfino le donne possono adorare». Il glamour di quell’immagine convinse la Paramount a permetterle di indossare abiti maschili, allora considerato per una donna un atto sovversivo. Fu sempre la casa di produzione a metterla in contrapposizione con Greta Garbo, la star scandinava della MGM.

Il look androgino e il primo bacio saffico del cinema

Il primo film made in Usa fu Marocco girato nel 1930 che valse a Dietrich la candidatura all’Oscar come migliore attrice. Una pellicola rimasta nella storia per i suoi abiti da uomo e soprattutto per la scena in cui bacia una donna, uno dei primi baci saffici della storia del cinema. Dopo sette anni ottenne la cittadinanza Usa e partecipò varie tournée di intrattenimento per le truppe, in cui cantava in inglese la canzone tedesca Lili Marleen, che divenne poi il suo inno. Dal 1954, su consiglio del commediografo Noël Coward, si esibì in spettacoli in cui cantava le canzoni dei suoi film e intratteneva il pubblico con monologhi estemporanei. Lo show, organizzato dallo stesso Coward, si rivelò un successo. Alla fine degli Anni 50 la diva si concesse ancora due prove d’attrice in Testimone d’accusa (1957) di Billy Wilder e ne L’infernale Quinlan (1958) di Orson Welles, mentre nel 1961 diede un’ottima interpretazione in Vincitori e vinti, capolavoro di Stanley Kramer dove recitò accanto a Spencer Tracy, Maximilian Schell, Burt Lancaster, Montgomery Clift e Judy Garland. Per la sua performance, Dietrich vinse il David di Donatello Speciale. A causa di problemi di salute nel 1975 si ritirò dalle scene. Tre anni dopo però tornò un’ultima volta sugli schermi per interpretare la baronessa nel film Gigolò, accanto a David Bowie. Tag43 vi dà il buongiorno con la canzone Sag mir wo die Blumen sind.