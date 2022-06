Il 6 giugno 2005 moriva Anne Bancroft, l’iconica Mrs Robinson de Il Laureato

Il 6 giugno 2005 moriva a New York Anne Bancroft. Anna Maria Louisa Italiano, questo il suo vero nome, nacque nella Grande Mela nel 1931 da una famiglia originaria della provincia di Potenza, il padre di Palazzo San Gervasio, la madre di Muro Lucano. Dopo aver preso lezioni di danza e di recitazione, intraprese la carriera artistica a soli 17 anni, quando entrò all’American Academy of Dramatic Arts. Dal 1951 partecipò ad alcune produzioni televisive, e fece il suo esordio a Hollywood con la pellicola La tua bocca brucia (1952) di Roy Ward Baker, con protagonisti Marilyn Monroe e Richard Widmark.

I successi a Broadway e l’Oscar per Anna dei Miracoli

Nel 1958 esordì a Broadway nello spettacolo Due sull’altalena di William Gibson, al fianco di Henry Fonda, per cui si guadagnò un Tony Award. L’anno seguente recitò in Anna dei miracoli. Spettacolo che venne portato sul grande schermo nel 1963 facendole guadagnare il premio Oscar come migliore attrice protagonista e il premio BAFTA quale attrice internazionale dell’anno. Il secondo BAFTA arrivò l’anno successivo per la sua interpretazione in Frenesia del piacere (1964) di Jack Clayton oltre al Prix d’interpretation feminine al Festival di Cannes.

Il ruolo iconico di Mrs Robinson

Con Sydney Pollack nel 1965 girò La vita corre sul filo (1965). Nel 1967 le fu affidato il ruolo per cui ancora oggi è ricordata: la protagonista del film Il laureato di Mike Nichols, in cui interpretava la provocante Mrs. Robinson (immortalata nella celebre e omonima canzone di Simon & Garfunkel) che da Milf ante litteram seduce un giovane Dustin Hoffman. Dopo questo film, nonostante la grande fama, rallentò la sua attività cinematografica. Lavorò comunque al fianco del marito Mel Brooks in L’ultima follia di Mel Brooks (1975), Essere o non essere (1983), remake di Vogliamo vivere!, capolavoro di Ernst Lubitsch del 1943, e in Dracula morto e contento (1995). Nel 1997 apparve in Soldato Jane di Ridley Scott con protagonista Demi Moore. Tra le sue più recenti partecipazioni in produzioni televisive si ricordano quelle in Gesù di Nazareth (1977) di Franco Zeffirelli e Marco Polo (1982) di Giuliano Montaldo. Anne Bancroft morì il 6 giugno 2005, a 73 anni, presso il Mount Sinai Medical Center di New York, per un tumore all’utero.

