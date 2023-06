Il 6 giugno 1997 usciva La dura legge del gol! degli 883

Il 6 giugno 1997 usciva La dura legge del gol!, quarto album in studio degli 883 e secondo senza Mauro Repetto, pur presente come autore in Finalmente tu e Se tornerai. Il disco vendette 800 mila copie, portando la band capitanata da Max Pezzali di nuovo in vetta della classifica italiana dopo i successi dei lavori precedenti.

La copertina-omaggio all’album Calciatori Panini

Nel 1992 gli 883 avevano esordito con l’album Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che si era rivelato un enorme successo. Nel 1993 era uscito poi Nord sud ovest est, con brani persino più memorabili del primo album. Dopo l’addio di Repetto e la decisione di Pezzali di continuare con il marchio 883, nel 1995 ecco La donna il sogno & il grande incubo. Tre dischi, tre primi posti in classifica. Esattamente 26 anni fa arrivò poi La dura legge del gol!, sulla cui copertina campeggiava Pezzali impegnato in una mezza rovesciata come Carlo Parola, simbolo dell’album di figurine Calciatori Panini.

La dura legge di Max: 883 ancora in vetta alla classifica

La dura legge del gol! non fece eccezione confermando però la regola: 883 ancora vetta della classifica. A proposito di regole, a decretare il successo dell’album, ristampato poi nel 2000 con remix, inediti e in allegato un mini album con le foto dei componenti della band, fu soprattutto il singolo La regola dell’amico, tormentone di quell’estate. All’interno di La dura legge del gol!, dalle sonorità marcatamente pop, pezzi spensierati come la hit già citata e Un giorno così, insieme a come pezzi malinconici come Nessun rimpianto o Se tornerai. Oltre, ovviamente, alla traccia che dà il titolo all’album, un inno all’amicizia che nel corso dei decenni ha messo d’accordo tutti, amanti del calcio e non. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con la canzone che dà il titolo al disco: «Chi le ha inventate le fotografie/chi mi ha convinto a portar qui le mie/che poi lo sappiamo scattan le paranoie…»