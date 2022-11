5G in aereo, la Commissione Europea approva l’uso dei dati mobili in volo

5G in aereo, la Commissione Europea approva. Così, per dare un’occhiata alla mail o per vedere qualcosa in viaggio, non si perderà la possibilità di accedere alla connessione a Internet mentre si è in volo. «Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta della possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità» ha spiegato Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno dell’UE.

5G in aereo, ok dalla Commissione Europea

Per l’UE, l’uso del 5G non darà alcun problema e si può considerare sicuro. «I passeggeri a bordo dei voli nell’UE potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre» si legge in una nota. «Il servizio viene erogato all’interno della cabina di un aeromobile attrezzato utilizzando appositi apparati di rete, la cosiddetta ‘pico-cella’, per connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, tipicamente tramite una rete satellitare, tra l’aeromobile e la rete mobile terrestre» continua la Commissione UE, anche se non offre un calendario definitivo dell’avvio del 5G negli aerei che viaggiano per l’Europa.

Secondo la Commissione, basteranno alcuni filtri o dei miglioramenti alle strutture aeree per evitare pericolose interferenze. Per quanto riguarda i veicoli su strada, invece, c’è già una data. Si tratterebbe del 30 giugno 2023. Infatti, entro quella data i Paesi membri UE devono garantire l’accesso al 5G.

Cosa cambia con questa connettività in aereo

Poter utilizzare la novità in aereo ha il suo perché. Infatti, le persone potranno connettersi alla rete esterna e quindi avranno la possibilità di usare tutti quei servizi che sono collegati alla Rete senza il rischio di rendere inefficienti i sistemi all’interno del mezzo.

In particolare, potrebbe cambiare l’esperienza di viaggio per chi usa l’aereo per andare in Paesi molto lontani e deve passare parecchie ore senza dispositivi mobili.