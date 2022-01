50 anni dalla Bloody Sunday, le cose da sapere

30 gennaio 1972: sono passati 50 anni dal Bloody Sunday, uno dei più significativi e cruenti eventi dei Troubles, termine con cui viene definito il conflitto tra separatisti e unionisti in Irlanda del Nord. Capace di ispirare il cinema ma anche la musica, questo episodio portò all’escalation di una guerra a bassa intensità che durò decenni. Ed è una ferita aperta ancora oggi. Le cose da sapere.

Bloody Sunday, le tensioni in Irlande del Nord

Per capire il contesto del Bloody Sunday occorre fare un altro passo indietro, di oltre mezzo secolo. Il trattato Anglo-Irlandese del 1921, che sancì la sconfitta dei britannici al termine della guerra d’indipendenza irlandese, lasciò al Regno Unito sei contee: l’Irlanda del Nord, appunto, in cui i cittadini cattolici (circa un terzo della popolazione) iniziarono ben presto a essere discriminati sulla base della loro fede religiosa dalla maggioranza protestante, discendente dai coloni inglesi. Questo portò a tensioni e violenza: da una parte i protestanti sostenitori dell’appartenenza della provincia al Regno Unito, gli Unionisti, dall’altra i fautori della riunificazione dell’Irlanda, i repubblicani (o nazionalisti), che avevano nell’Irish Republican Army (IRA) il loro braccio armato.

Bloody Sunday, la marcia per i diritti civili a Derry

Epicentro delle tensioni era Derry, città di confine che gli unionisti chiamavano (e chiamano ancora oggi) Londonderry. Tra il 1969 e il 1972 Bogside, il principale quartiere cattolico, fu soprannominato Free Derry e mutò il suo status, autodichiarandosi “zona chiusa” per le forze britanniche. Il 30 gennaio 1972, 15 mila persone stavano partecipando a una marcia di protesta, non autorizzata, contro il cosiddetto “internamento”, ovvero la misura che permetteva alle autorità britanniche di mettere in prigione, senza processo, chiunque fosse sospettato di essere un militante del gruppo paramilitare dell’IRA, che puntava alla creazione all’unificazione dell’isola.

Bloody Sunday, 14 i cattolici repubblicani uccisi

Quel giorno, i soldati del primo battaglione del Reggimento Paracadutisti dell’esercito britannico spararono sulla folla, esplodendo oltre cento colpi. 13 le vittime sul posto, più un’altra che morì dopo mesi di agonia in ospedale. Numerosi anche i feriti. La strage non fece altro che provocare un ininterrotto afflusso di reclute nei ranghi dell’IRA e, di conseguenza, un’escalation della violenza, tra bombe repubblicane e scontri a fuoco che divennero la regola, e non l’eccezione, di ogni giornata nordirlandese. Il 1972 rimane l’anno con più vittime (472) dell’intero periodo dei Troubles e anche quello con più soldati britannici rimasti uccisi (108).

Bloody Sunday, nessun militare è mai stato incriminato

Per quanto riguarda la “domenica di sangue”, il governo britannico non punì i responsabili, assolvendo i militari da qualsiasi responsabilità. La regina, addirittura, decorò il comandante dell’operazione, il colonnello Derek Wilford. Una seconda inchiesta, svolta sotto il premierato di Blair, stabilì invece che l’operato dei parà era stato “ingiustificato e ingiustificabile”. Le scuse ufficiali da Downing Street sono arrivate nel 2012, pronunciate alla Camera dei Comuni dal premier Cameron. Ma rimane un fatto: nessun militare è stato mai incriminato per i fatti del Bloody Sunday.