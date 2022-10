Il 5 ottobre è la Giornata mondiale degli insegnanti. La ricorrenza si tiene ogni anno dal 1994 e commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante, con l’obiettivo di mobilitare il sostegno ai docenti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino a essere soddisfatti.

Il lavoro del docente, in alcuni Paesi è una sfida costante

Organizzata con la collaborazione unita di Unesco, Unicef, Organizzazione internazionale del lavoro e Education International, questa giornata mira a mettere in evidenza il lavoro dell’insegnante, invitando i governi e l’opinione pubblica a investire nella professione del docente, così come al rispetto di chi esercita tale professione. Il che, a livello globale, non è affatto scontato. «A tutti i livelli di istruzione, la pressione politica e gli interessi commerciali possono porre dei freni alla capacità degli educatori di insegnare in libertà. Gli insegnanti che vivono e che lavorano in Paesi e comunità colpiti da conflitti e instabilità affrontano spesso sfide maggiori, tra cui aumento dell’intolleranza, discriminazione e restrizioni sulla ricerca e sull’insegnamento», sottolineò Irina Bokova all’epoca della sua direzione Unesco.

La figura dell’insegnante al cinema

La figura dell’insegnante è stata spesso protagonista al cinema. Come dimenticare ad esempio L’attimo fuggente, con Robin Williams nei panni del professore di letteratura John Keating. «O capitano! Mio capitano!», il leitmotiv delle pellicola. Oppure Pensieri pericolosi, con Michelle Pfeiffer nel ruolo di una prof in un problematico liceo californiano, la cui colonna sonora era Gangsta’s Paradise di Coolio, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. E gli esempi italiani certo non mancano, da Io speriamo che me la cavo, diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio, fino a Auguri professore con Silvio Orlando nel ruolo di un insegnante in crisi, sia sul piano privato e professionale. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con una scena del film diretto da Riccardo Milani nel 1997.