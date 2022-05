Il 5 maggio 2000 moriva Gino Bartali

Il 5 marzo 2000 moriva Gino Bartali. Ginettaccio, questo il suo soprannome, vinse tre Giri d’Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 1948), oltre a numerose altre corse tra gli Anni 30 e 50, tra le quali quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia. La vittoria del Tour del 1948, secondo molti storici, contribuì ad allentare la tensione dopo l’attentato a Palmiro Togliatti. Per aver contribuito a salvare «circa 800 cittadini ebrei», nel 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì la medaglia d’oro al merito civile, mentre nel 2013 il campione fu nominato da Israele Giusto tra le Nazioni. Una curiosità: Bartali partecipò anche nel ruolo di se stesso a due film: Totò al Giro d’Italia del 1948 e Femmine di lusso del 1960 con Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Sylva Koscina e Gino Cervi.

Curzio Malaparte e la rivalità tra Coppi e Bartali

Dal punto strettamente sportivo, è entrata nella leggenda la sua rivalità con Fausto Coppi, di cui era più vecchio di cinque anni. A descrivere quell’atmosfera fu Curzio Malaparte che per la rivista Sport Digest scrisse nel 1949 un lungo articolo titolato Les deux visages de l’Italie: Coppi et Bartali (saggio riproposto da Adelphi). «All’improvviso», scrive Malaparte, «passandomi accanto, Gerbi allungò una mano, afferrò la bella paglietta italiana che avevo in testa e con un gesto fiero se la calcò sulla fronte madida di sudore. Quello fu il mio primo contributo personale al progresso del ciclismo. Avevo appena otto anni e, insieme al cappello, avevo già perso anche il senno, come tutti quelli della mia generazione». Una generazione divisa tra i due campioni «Gino è figlio della fede. Fausto è figlio del libero pensiero». E ancora: «Bartali appartiene a coloro che credono alle tradizioni e alla loro immutabilità», «Coppi a coloro che credono al progresso». «Gino è con chi crede al dogma, Fausto con chi lo rifiuta». «Bartali crede all’aldilà, al paradiso, alla redenzione, alla resurrezione, Coppi è un razionalista, un cartesiano, uno spirito scettico, un uomo pieno di dubbi che confida solo in se stesso. Bartali è un uomo nel senso antico, classico e anche metafisico della parola. È un asceta che in ogni istante mortifica e dimentica il corpo, Coppi, invece, è un meccanico. Crede solo al motore che gli è stato affidato, vale a dire al suo corpo». «In Bartali, nato da una famiglia di agricoltori toscani, prevale il contadino, con la sua mistica elementare, in Coppi prevale invece l’operaio, sebbene anche lui sia nato in una famiglia di contadini». «Se in Bartali predomina l’elemento umano, in Coppi prevale, per così dire, quello meccanico». «C’è sangue nelle vene di Gino. In quelle di Fausto c’è benzina». «Quando Bartali è seduto o disteso è un atleta a riposo. Quando è seduto, immobile e in silenzio, Coppi è una macchina ferma. Quando si riposa, attorno a lui si respira un’atmosfera da fabbrica in sciopero o chiusa per ferie».

Tag43 vi dà il buongiorno con la canzone Bartali di Paolo Conte contenuta nell’album Un gelato al limon del 1979 e ripresa da Enzo Jannacci nell’album Foto ricordo. «Quanta strada nei miei sandali/Quanta ne avrà fatta Bartali/Quel naso triste come una salita/Quegli occhi allegri da italiano in gita/E i francesi che si incazzano/Che le palle ancora gli girano».