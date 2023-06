Oggi 5 giugno è la Giornata mondiale dell’Ambiente. Istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene celebrata a partire dal 1974. Quest’anno il Paese ospitante è la Costa d’Avorio e il focus è la riduzione dell’inquinamento da plastica mentre l’hashtag dedicato è #BeatPlasticPollution.

L’inno della Giornata è Tik Tik PLASTIC, video musicale realizzato ad hoc che riunisce le star indiane Vidya Balan, Alia Bhatt, Ayushmann Khurrana, Raveena Tandon, Guneet Monga, Ricky Kej, Gulzar Sahab (Sampooran Singh Kalra), Armaan Malik, Neeti Mohan, Shantanu Mukherjee (Shaan), Sonu Nigam, Shankar Mahadevan e Sunidhi Chauhan.

La tutela dell’ambiente e la battaglia degli Elii

Inutile ricordare quanto la tutela dell’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico siano le sfide principali dei nostri tempi. Tag43 vuole celebrare questa Giornata dandovi il buongiorno con la canzone Parco Sempione degli Elio e le storie tese, primo singolo estratto dall’album Studentessi uscito nel 2008. Il testo, scritto in italiano ma intervallato da frasi in milanese, inizia con lo sfogo di un frequentatore del noto Parco milanese che non riesce a leggere perché disturbato da un “suonatore di bonghi” insistente quanto fuori tempo. Il testo poi si fa più serio per diventare una vera e propria denuncia. Al tempo Regione Lombardia decise di abbattere il cosiddetto “Bosco di Gioia”, per fare spazio alla sua nuova sede. Nell’ultima parte del brano si fa infatti riferimento alle 16 mila firme raccolte per evitare l’abbattimento dell’area verde e allo sciopero della fame messo in atto da Rocco Tanica. Alla fine il Bosco di Gioia venne abbattuto durante le vacanze di fine anno del 2005, mentre la città era deserta. Come cantano gli Elii: «Sedicimila firme/niente cibo per Rocco Tanica/ma quel bosco l’hanno rasato/mentre la gente era via per il ponte/Se ne sono sbattuti il cazzo/ora tirano su un palazzo/han distrutto il bosco di Gioia/questi grandissimi figli di ****».