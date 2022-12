Il 5 dicembre 1972 nasceva Stefano Bollani

Oggi 5 dicembre Stefano Bollani compie 50 anni. Pianista, compositore, cantante e showman, ha all’attivo 49 album di cui 31 in studio (oltre 15 incisi con il trombettista Enrico Rava) e una lunga lista di collaborazioni discografiche, da Pat Metheny a Caetano Veloso.

Gli inizi tra pop e jazz

Nato a Milano, è cresciuto però a Firenze dove studia pianoforte dall’età di 6 anni e già a 15 anni inizia a esibirsi in modo professionale, diplomandosi al Conservatorio Luigi Cherubini. Dopo una breve esperienza come turnista nel mondo del pop con Raf e Jovanotti e nel gruppo pop-rock La Forma, con Irene Grandi e Marco Parente, a partire dalla metà degli Anni 90 comincia ad affermarsi nel panorama jazzistico. Nel 1998 incide il suo primo album Gnòsi delle fànfole con il cantautore Massimo Altomare, musicando i testi dell’omonimo libro di Fosco Maraini (alcuni pezzi sono stati recentemente riproposti nel corso della trasmissione Via del Matti numero 0). Seguono Mambo italiano, realizzato insieme al contrabbassista Ares Tavolazzi e L’orchestra del Titanic, con la formazione omonima che comprende Antonello Salis, Riccardo Onori, Raffaello Pareti e Walter Paoli. Insieme ai Solisti dell’Orchestra della Toscana prende parte a Passatori, album del fisarmonicista francese Richard Galliano. Oltre al jazz, Bollani continua a fare incursioni nel pop collaborando con con Elio e Peppe Servillo e suonando con gruppi come la Banda Osiris e la Bandabardò. Nel 2007 si esibisce anche al Festival di Sanremo, come ospite, accompagnando al piano Johnny Dorelli nel brano Meglio così. Tornerà poi a calcare il palco dell’Ariston nel 2013, duettando con Caetano Veloso.

I riconoscimenti italiani e internazionali

Nel 2006 Piano solo è eletto disco dell’anno dalla rivista Musica Jazz e Bollani musicista italiano dell’anno, riconoscimento che ottiene anche nel 2010. Nel 2007 dopo essersi cimentato nel repertorio classico insieme con la filarmonica ‘900 del Regio di Torino registrando il Concert champêtre, Les Animaux modèles e le Improvvisazioni 13 e 15 di Francis Poulenc, pubblica BollaniCarioca, ottenendo un buon successo internazionale. Poco dopo vince l’Hans Koller European Jazz Prize come migliore musicista europeo e viene inserito dalla rivista americana All About Jazz nell’elenco dei cinque più importanti musicisti dell’anno insieme a Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus e Sonny Rollins.

La collaborazione con Riccardo Chailly

Nel 2010, per la Decca Records, esce Rhapsody in Blue – Concerto in F. Inciso con la Gewandhausorchester di Lipsia diretta da Riccardo Chailly, attuale direttore musicale della Scala, con tre lavori di George Gershwin: Rapsodia in blu, il Concerto in fa per pianoforte e orchestra e le Rialto Ripples. Il duo Bollani-Chailly due anni dopo pubblica Sounds of the 30s contenente il Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Maurice Ravel, il Tango di Igor Stravinskij, il Tango di Kurt Weill, da L’opera da tre soldi, Surabaya Johnny dello stesso Weill, dalla commedia musicale Happy End e la suite Le mille e una notte di Victor de Sabata. Sempre insieme a Chailly, Bollani si esibisce anche con la Filarmonica della Scala, prima al Piermarini poi in Piazza Duomo. Dalla classica passa ancora al pop incidendo nel 2012 un disco con Irene Grandi e nel 2013 O que serà. Nel 2014 omaggia Frank Zappa con Sheik Yer Zappa ed esce Joy in Spite of Everything. L’anno successivo è la volta di Arrivano gli alieni, disco in cui si cimenta per la prima volta come cantautore, seguito nel 2016 dal progetto Napoli Trip, un omaggio all’amata musica napoletana.

Le esperienze in tv: da Sostiene Bollani a Via dei Matti nº0

In tv conduce Sostiene Bollani (Rai 3, 2011 e 2013), programma con cui, insieme a Caterina Guzzanti, porta la musica jazz sul piccolo schermo. Nel 2016 è la volta di L’importante è avere un piano in seconda serata su Rai 1 con ospiti, improvvisazioni e musica dal vivo. Nel 2021 e nel 2022 conduce con la moglie Valentina Cenni Via dei Matti nº0. Una curiosità: a Bollani è ispirato il personaggio dei fumetti Disney Paperefano Bolletta, musicista amico di Paperino. A pochi giorni dalla Prima della Scala, Tag43 vi dà il buongiorno con Chailly e Bollani che interpretano Gershwin.