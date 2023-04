Il 5 aprile 1817 nasceva la draisina, antenata della bicicletta

Il 5 aprile 1817 l’aristocratico tedesco Karl Drais presentava pubblicamente la draisina, l’antenata della bicicletta. Due ruote allineate, di cui l’anteriore sterzante, ma senza pedali né freni: per muoversi (e fermarsi) occorreva esercitare una spinta puntando i piedi sul terreno. Inizialmente battezzata “Laufmaschine”, ovvero “macchina per correre”, il barone Drais credeva che la sua invenzione potesse sostituire l’utilizzo del cavallo come mezzo di trasporto: non andò così, ma ci riuscì – almeno in parte – la bicicletta, che è una sua diretta evoluzione. Per celebrare l’intuizione di Karl Drais, che portò al lancio nei decenni successivi di svariati velocipedi, Tag43 vi dà il buongiorno con una playlist dedicata alla bicicletta.

1. Bellezza in bicicletta

Correva l’anno 1951 quando uscì nelle sale Bellezze in bicicletta, protagoniste Delia Scala e Silvana Pampanini, dive dell’epoca. La seconda interpretò anche la canzone per la colonna sonora del quasi omonimo film, entrata nell’immaginario collettivo così come nel repertorio di Trio Lescano, Mina e Quartetto Cetra: «Ma dove vai bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor?».

2. Bartali – Paolo Conte

«Oh, quanta strada nei miei sandali/Quanta ne avrà fatta Bartali/Quel naso triste come una salita/Quegli occhi allegri da italiano in gita». Tre Giri d’Italia, due Tour de France, quattro Milano-Sanremo, tre Giri di Lombardia: è il palmares di Gino Bartali, protagonista – insieme al tifoso che lo aspetta in un «giorno appiccicoso di caucciù» – di questo brano di Paolo Conte, inserito nell’album Gelato al limon del 1979. Un omaggio al campione toscano e alle sue imprese al Tour de France.

3. Bicycle Song – Red Hot Chili Peppers

«How could I forget to mention/The bicycle is a good invention». Come ho potuto scordare di dirti, si chiede Anthony Kiedis in questo brano del 2022, che la bicicletta è una buona invenzione? Altamente probabile che abbia confezionato questi versi pensando più che altro alla rima, però c’è da dire che la bicicletta è pure nel titolo di questa canzone dei Red Hot Chili Peppers.

4. Sotto questo sole – Ladri di biciclette con Francesco Baccini

«Sotto questo sole è bello pedalare, sì/Ma c’è da sudare/Sotto questo sole, rossi col fiatone e/Neanche da bere» Tormentone dell’estate 1990, Sotto questo sole porta la firma di Paolo Belli ed Enrico Prandi, all’epoca voce e tastiere dei Ladri di Biciclette. Al testo del brano contribuì Francesco Baccini, che poi lo incise con la band. La canzone fu un successo, ma causò forti tensioni e all’interno dei Ladri di Biciclette: Belli era l’unico a volere la partecipazione di Baccini – all’epoca semisconosciuto – mentre gli altri componenti della non erano d’accordo.

5. Bicycle Race – Queen

Bicycle Race dei Queen è una delle canzoni più celebri tra quelle dedicate alla bicicletta, citata ben 41 volte all’interno del testo: Freddie Mercury fu ispirato dalla 18esima tappa del Tour de France del 1978, che prevedeva un passaggio da Montreux, in Svizzera, dove la band stava registrando l’album Jazz. In realtà, come ha poi svelato Brian May a Freddie Mercury non piaceva nemmeno andare in bicicletta.

6. Tulipani – Offlaga Disco Pax

Il 5 giugno 1988 il Giro d’Italia arrivò a Bormio, al termine di una tappa breve, ma rimasta nella storia. Johan van der Velde, deciso a conquistare la maglia rosa, attaccò lungo l’ascesa innevata verso il Passo del Gavia, scollinando in solitaria dopo un principio di congelamento. Non è chiaro cosa fece poi esattamente van der Velde. Qualcuno raccontò che, quasi assiderato, si cerco rifugio in un camper, altri parlarono di un’auto. Di sicuro c’è che nella discesa verso Bormio perse un’enormità, tagliando il traguardo, con 47 minuti di distacco da Erik Breukink. A vincere il Giro fu Andy Hampsten: disse di aver fatto un tratto di discesa con van der Velde, che a un certo punto «sparì». Tale vicenda, in cui c’è tutta l’epica del ciclismo, è ricordata nella canzone Tulipani degli Offlaga Disco Pax.

7. In bicicletta – Riccardo Cocciante

Spensieratezza allo stato puro per Riccardo Cocciante che in questo brano (testo di Mogol) descrive la bellezza di un amore nascente: «Passeggiando in bicicletta accanto a te/Pedalare senza fretta la domenica mattina/Fra i capelli una goccia di brina/Ma che faccia rossa da bambina/Fai un fumetto respirando/Mentre mi sto innamorando». Un amore semplice, come una pedalata.

8. Pedala – Frankie hi-nrg

Nel 2014 Frankie hi-nrg presentò questo brano al Festival di Sanremo, classificandosi all’ottavo posto. «Perché la bicicletta non importa dove porti/È tutto un equilibrio di periodi e di rapporti/È tutta una questione di catene e di corone/Di grasso che lubrifica la vita alla persone». La bicicletta come metafora della vita, tra discese, salite, scatti e forature da superare. Pedala è stata la sigla ufficiale di tre edizioni del Giro d’Italia.

9. Alfonsina e la bici – Têtes de Bois

Alfonsina Strada, classe 1891, pioniera della lotta di genere nel mondo del ciclismo, è stata l’unica donna a correre il Giro d’Italia insieme ai colleghi uomini. Accadde nel lontano 1924, dunque 99 anni fa. Il gruppo Têtes de Bois, nel 2010, l’ha omaggiata con la canzone di maggior successo del concept album Goodbike, interamente dedicato al ciclismo.

10. Il bandito e il campione – Francesco De Gregori

Il Giro a cui partecipò Alfonsina Strada fu disertato dalle case costruttrici e dai principali campioni, per disaccordi con gli organizzatori. Tra gli assenti il vincitore dell’edizione precedente, ovvero Costante Girardengo. Il campione, insieme a Sante Pollastri (il bandito) è il protagonista di questo celebre brano composto da Luigi Grechi, fratello di Francesco De Gregori, e poi portato al successo dal “Principe”: «Una storia d’altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore».