Il 5 agosto 1962 veniva trovata senza vita nella sua casa di Brentwood, a Los Angeles, Marilyn Monroe. Norma Jeane Mortenson Baker, questo il suo vero nome, aveva solo 36 anni.

Marilyn nell’arte

Marilyn non solo ha segnato la storia del cinema e di Hollywood, ma il suo carisma l’ha trasformata in un’icona della cultura pop. Il suo corpo e il suo viso hanno ispirato artisti come Andy Warhol (Twenty-five Colored Marilyns e Marilyn Diptych), Christo (Wrapped Magazine Marilyn), Salvador Dalì (Mao Monroe). E, ancora, Mimmo Rotella, David LaChapelle e Keith Haring.

Marilyn nella letteratura

Lo stesso si può dire per la letteratura. Oltre a romanzi e racconti sulla vita dell’attrice, nella poesia si ricordano You Remind Me of Marilyn Monroe di Steven Berkoff, Marilyn Monroe di Ernesto Cardenal e Love and Marilyn Monroe di Delmore Schwartz. Per il teatro la pièce Norma Jeane Baker of Troy della canadese Anne Carson liberamente tratta dall’Elena di Euripide.

Marilyn nella musica

Tra le canzoni dedicate a Marilyn la più celebre è sicuramente Candle in the Wind di Elton John scritta nel 1973. Ma non è certo l’unica. Marilyn viene citata in The Jean Genie di David Bowie («Talkin’ ’bout Monroe and walking on Snow White») e in Tabloid Junkie di Michael Jackson. In I’m Gonna be Alright Jennifer Lopez ricorda l’amore tra l’attrice e Joe DiMaggio come i Bon Jovi nella canzone Captain Crash & the Beauty Queen From Mars («We’ve invincible – together We can be so tragical – whatever e tra le coppie Joltin’ Joe and Ms. Monroe»). Lady Gaga nel video di Applause si trasforma in una Marilyn Monroe rinchiusa in una gabbia, mentre Madonna, oltre a citare Marilyn in Vogue, ricrea nel video di Material Girl del 1985 una scena di Gli uomini preferiscono le bionde. «All my dreams are made of chrome/ I have no way to get back home/ I’d rather die before I wake like Marilyn Monroe», canta invece Tom Waits in A Sweet Little Bullet From a Pretty Blue Gun. Il nome di Marilyn compare anche in Lady is a Vamp delle Spice Girls e in Hey Hey Hey di Kate Perry. Senza dimenticare Marilyn Monroe di Niki Minaj. Infine Brian Hugh Warner ha scelto come nome d’arte Marilyn Manson accostando il nome dell’attrice e quello di Charles Manson.

Marilyn nel cinema

Marilyn era e resta unica. Ma molte attrici l’hanno interpretata negli anni. Michelle Williams è Marilyn Monroe in Marilyn (2011), ruolo che le è valso la candidatura all’Oscar. Kelli Garner l’ha interpretata nella miniserie Marilyn: la vita segreta (2015) sulle relazioni sentimentali della diva. Poppy Montgomery è Marilyn Monroe nella miniserie Blonde (2001). In Ciao Norma Jean (1976) Misty Rowe è una Marilyn Monroe agli inizi della carriera a Hollywood. Ashley Judd e Mira Sorvino hanno interpretato Norma Jean e Marilyn Monroe nel film per la tivù Norma Jean e Marilyn (1996). Infine bisognerà aspettare il 2022 per vedere su Netflix Blonde, il biopic sull’attrice tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates con Ana de Armas.

Tag43 vi dà il buongiorno con Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch) diretto da Billy Wilder.