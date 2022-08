Gli prelevano 4mila euro dal conto, a risarcire per la truffa sarà PostePay

Un giovane palermitano ha vissuto quello che è l’incubo di tanti. Dopo aver controllato il proprio conto, in questo caso di una carta PostePay Evolution, ha scoperto che mancavano ben 4mila euro dai suoi risparmi. Una cifra non da poco, che ha gettato nel panico il ragazzo. Estratto conto alla mano, ha scoperto di essere stato truffato quando ha visto che nell’arco di 48 ore erano stati effettuati acquisti online per 3.999 euro. Allora si è rivolto ai carabinieri, per denunciare l’accaduto, ma anche alla società PostePay, spiegando quanto successo. La sua iniziale richiesta di rimborso è stata respinta, ma dopo essersi rivolto al giudice di pace ha vinto: sarà la società a rimborsarlo.

PostePay risarcirà il cliente

Il ragazzo ha provato a spiegare che le transazioni non erano state fatte da lui, ma la società PostePay non ha riscontrato nessuna irregolarità e ha rigettato la sua richiesta di rimborso. A dargli ragione, invece, è stato il giudice di pace, a cui si è rivolto tramite i propri legali. La sentenza ha condannato la società a risarcire il giovane, affermando un principio preciso. Gli istituti di credito, per il giudice, hanno «l’obbligo di rendere sicuri i sistemi operativi, al fine di evitare che terzi possano accedere alle credenziali dei clienti ed effettuare, come avvenuto in questo caso, operazioni fraudolente».

Lo studio legale: «Banche e Poste devono verificare l’identità dell’utente»

Il giovane palermitano ha avuto il suo lieto fine e nuovamente i suoi risparmi, mentre PostePay sarà chiamata a pagare e a tentare di evitare ulteriori problemi con i propri sistemi. Soddisfatti gli avvocati del ragazzo: «Le norme a tutela del correntista stabiliscono precisi obblighi a carico delle banche e di Poste, che sono tenuti, per esempio, ad assicurare che le credenziali di sicurezza non siano accessibili ad altri ed a verificare l’identità dell’utente che effettua le operazioni adottando il miglior sistema tecnologico esistente e, se non lo fanno, devono restituire le somme sottratte illecitamente al cliente».