Instagram permetterà ai genitori di controllare quanto tempo i figli adolescenti passano sul social

Instagram e adolescenti. Meta, la nuova società dei media di Mark Zuckerberg, dopo aver bloccato l’app dedicata agli under 13, corre ai ripari cercando soluzione ad hoc per affrontare le conseguenze negative dell’uso del social sui più piccoli.

Instagram: nuove funzionalità di parental control

Il numero uno dell’app Adam Mosseri ha scritto in un post sul blog ufficiale che entro marzo 2022 verranno introdotte nuove funzioni di controllo. Gli adolescenti non potranno più essere taggati o menzionati da chi non li segue e i genitori avranno a disposizione nuovi strumenti: saranno in grado di monitorare quanto tempo i figli passano su Instagram e potranno impostare anche limiti di tempo. «Avremo un approccio più rigoroso su ciò che raccomandiamo agli adolescenti», ha scritto Mosseri sul blog, «impediremo alle persone di taggare o menzionare gli adolescenti che non li seguono, spingeremo i ragazzi verso argomenti diversi se si sono soffermati su un argomento per molto tempo». Un ulteriore strumento permetterà ai ragazzi di inviare una notifica ai propri genitori in caso volessero denunciare un comportamento inappropriato. Non solo. Ai teenager verrà inviato un promemoria che ricorda loro di prendersi una pausa dall’applicazione. Mosseri ha anche presentato un nuovo sistema per gestire in blocco gli account Instagram. A partire da gennaio, un nuovo sistema consentirà a qualsiasi utente di vedere tutti i propri post, i Mi piace e commenti in un elenco cronologico e selezionarne diversi contemporaneamente da eliminare in blocco.

Mosseri atteso in commissione al Senato Usa

Il numero uno di Instagram ha annunciato le novità il 7 dicembre, un giorno prima di comparire davanti a una commissione del Senato Usa per discutere su quanto Instagram possa essere dannoso per i minori, alla luce dei documenti interni a Facebook resi pubblici dalla whistleblower Frances Haugen. Documenti che dimostrano come la società fosse consapevole delle conseguenze psicologiche sui più giovani di un uso prolungato della piattaforma. «Meta sta cercando di spostare l’attenzione dagli errori annunciando guide per i genitori, timer di utilizzo e funzioni di controllo dei contenuti che i consumatori avrebbero dovuto avere da sempre», ha commentato al New York Times la senatrice repubblicana Marsha Blackburn. «Ma io e i miei colleghi vediamo bene quello che stanno facendo».