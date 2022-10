I 4 writer italiani arrestati in India sono liberi su cauzione

«I ragazzi stanno bene. Dopo aver sbrigato le formalità del caso, rientreranno in Italia». Così il legale di Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci fa sapere che i giovani writer italiani arrestati in India sono liberi su cauzione. I due procedimenti giudiziari che li riguardano sono ancora in corso, ma non c’è il divieto di espatrio. Di conseguenza, possono tornare nel nostro Paese senza problemi.

L’arresto in India

La vicenda risale allo scorso 2 ottobre, quando i ragazzi erano stati sorpresi dalla Polizia locale a imbrattare delle carrozze della nuova metropolitana. La notizia era passata di bocca in bocca e aveva causato grande indignazione nel Paese, perché i mezzi erano stati acquistati da poco. Il danno stimato è pari a circa 625 euro. Le accuse sono quindi di danneggiamento di proprietà pubblica e ingresso in area vietata. I due tribunali incaricati hanno confermato la sentenza con una cauzione.

A inchiodarli erano state anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avevano immortalato i giovani in viso. In più, sulle prime si era temuto un attacco terroristico, perché i ragazzi avevano scritto la parola TAS sui vagoni. A seguito di numerosi interrogatori, i giovani avevano risposto che si trattava dell’acronimo di Tagliatelle al sugo.

La cauzione

Nel loro appartamento erano state trovate anche alcune bombolette spray. I giovani erano arrivati qui con un visto turistico lo scorso 24 settembre. Ora i ragazzi potranno tornare a casa. Il colpo messo a segno dai giovani aveva fatto molto scalpore anche perché, per inaugurare quella linea, doveva arrivare il presidente Modi.

Ora la vicenda si conclude con l’arrivo nelle prossime ore dei ragazzi: Sacha Baldo (29 anni di Monte San Vito), Paolo Capecci (27 anni di Grottammare, Ascoli Piceno), Gianluca Cudini (24 anni di Tortoreto, Teramo) e Daniele Stranieri (21 anni di Spoltore, Pescara). I procedimenti a loro carico restano aperti.