Torna la 4 Weeks 4 Inclusion: oltre 250 partner per promuovere l’inclusione

La 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione, si prepara alla sua terza edizione che vedrà impegnati oltre 250 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare il diritto individuale alla diversità, durerà dal 14 novembre al 6 dicembre e potrà contare su un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Fra le novità di quest’anno, la scelta di trasmettere in streaming gli eventi digitali al link 4w4i.it così da promuovere un dibattito interdisciplinare e aperto al pubblico con i rappresentanti di istituzioni, imprese e associazioni sindacali.

4 Weeks 4 Inclusion

Come ogni anno, la kermesse vedrà ospiti e speaker alternarsi nella realizzazione di un racconto corale di storie di inclusione e condivisione di best practices, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: gli argomenti spazieranno dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile all’orientamento sessuale fino all’identità di genere, all’etnia e alla religione.

La giornata inaugurale si aprirà con l’appuntamento Non è una questione di genere – in programma dalle 11 alle 13 – in cui, dopo i saluti di TIM, troverà spazio l’intervento della moderatrice Monica D’Ascenzo, giornalista de Il Sole 24 Ore che illustrerà i principali contenuti dell’edizione 2022 di 4W4I. Alla plenaria parteciperanno rappresentanti del mondo aziendale tra cui Mirja Cartia, Ceo de Il Sole 24Ore, Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italia di Deutche Bank, Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, Maria Rita Fiasco, Founder di Gruppo Pragma, Diego Pisa, CEO di Teleperformance Italy Group, Arianna Schiavoni, L&D Manager di Peroni, Marco Grazioli, Presidente di The European House – Ambrosetti, Alessandra Miata, Head of CSR Capgemini in Italia, Kiasi Sandrine Mputu, co-fondatrice di Africa Investment Club e Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute.

I temi trattati

Durante la maratona della 4W4I, sono previste tre giornate verticali dedicate a temi specifici:

il 18 novembre, in occasione del Transgender Day of Remembrance, che ricorre il giorno dopo, si parlerà dei temi LGBT+ ;

; il 25 novembre sarà dedicato alla violenza sulle donne , in coincidenza della giornata istituita per combatterla;

, in coincidenza della giornata istituita per combatterla; il 2 dicembre, in occasione della Giornata dei diritti delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, si darà spazio ai temi legati alla disabilità.

Il 29 novembre 2022 troverà inoltre concretizzazione la partnership con Global Inclusion, evento nazionale dedicato ai temi dell’inclusione in programma a Milano e in diretta streaming su www.globalinclusion.org con una maratona dedicata al processo di piena realizzazione dei principi dell’art. 3 della Costituzione italiana nei luoghi di lavoro e nel paese.

Nell’ambito della 4W4I, Ipsos realizzerà infine una ricerca sulle aziende che prenderanno parte all’evento per capire a che punto sono sul tema della parità di genere. I risultati saranno presentati l’ultimo giorno della kermesse, martedì 6 dicembre, dalle 17 alle 19.

Le novità

Per quanto riguarda le novità dell’imminente edizione di 4W4I, da citare vi è la media partnership con il Gruppo 24 Ore, partner dell’iniziativa con un proprio evento il 25 novembre dedicato alla Giornata Contro la Violenza sulle Donne che trasmetterà in streaming gli eventi di apertura e chiusura della manifestazione sulla homepage de Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com).

Nuova anche la collaborazione con Mary Catherine Starr, comic writer americana nota su Instagram come Momlife_comics che ogni giorno pubblicherà una tavola sui temi della Diversity & Inclusion coerente con gli eventi quotidiani dell’iniziativa. La divulgazione avverrà su 4w4i.it, il sito della manifestazione dove è possibile registrarsi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti inerenti alla kermesse.

Una menzione infine per la rassegna stampa sui temi dell’inclusione e della valorizzazione della diversità che la direttrice de La Svolta Cristina Tagliabue farà, sul sito del quotidiano digitale, tutte le mattine dalle 8:50 alle 9:00.