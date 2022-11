Alla 4 Weeks 4 Inclusion una giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, 4 Weeks 4 Inclusion ha dedicato l’intera programmazione della giornata al tema della discriminazione sessuale e al contrasto della violenza di genere.

L’iniziativa contro la violenza sulle donne alla 4W4I

TIM, promotrice della 4 Weeks 4 Inclusion – manifestazione interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità – è da tempo impegnata in questa battaglia e ha messo a disposizione dei suoi dipendenti diversi presidi a supporto delle vittime o dei testimoni, che vanno dalla consulenza psicologica o quella legale.

«TIM contro le molestie di genere, sessuali e il bullismo», è uno dei tasselli del Progetto Donna, che rappresenta l’impegno di TIM per aumentare la cultura delle pari opportunità e accelerare la crescita professionale delle donne in azienda ma non solo. Il progetto si articola infatti in tre filoni, “governance e indirizzo”, “clima e cultura” e “empowerment e carriera” e non è rivolto esclusivamente alle donne ma a tutta la popolazione aziendale.

La 4 Weeks 4 Inclusion

Iniziato il 14 novembre e in programma fino al 6 dicembre, la 4 Weeks 4 Inclusion è un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare il diritto individuale alla diversità. Arrivata alla sua terza edizione, vede coinvolti 300 partner impegnati a realizzare un racconto corale di storie di inclusione e condivisione di best practices, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità. Gli argomenti degli eventi, che è possibile seguire in streaming sul sito 4w4i.it, spaziano dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile all’orientamento sessuale fino all’identità di genere, all’etnia e alla religione.