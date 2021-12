4 Ristoranti, caos in puntata: «Il cibo puzza»

Il programma cult 4 Ristoranti di Sky, condotto da Alessandro Borghese è tornato con una nuova stagione e una puntata astigiana ad alto tasso di polemiche, in cui è successo di tutto, per lo stupore del pubblico e persino dello stesso chef, che prima di decidere se confermare o ribaltare completamente la situazione, è stato costretto ad assistere a sgradevoli battibecchi tra i concorrenti. Ecco cosa è successo.

4 Ristoranti, il capello nel piatto

La puntata di Asti di 4 Ristoranti ha avuto come protagonisti dei ristoratori particolarmente litigiosi e battaglieri, che non si sono risparmiati colpi ben al di sotto delle cintura. Il primo aspro scontro si è verificato quando Manuela Scavino, che con la sua Enoteca Gastronomica Civico 15 di Canelli ha poi vinto la puntata, si è lamentata per un capello nel piatto. Da quel momento in poi Fabio Fassio, proprietario del ristorante La signora in rosso di Nizza Monferrato, non c’ha visto più: «Quando abbiamo portato in tavola il piatto, il capello non c’era. Lo si vede benissimo dalla prima sequenza: com’è finito lì?». Scavino ha ribattuto spiegando che non poteva essere certo suo il capello nero, in quanto lei è bionda: « Il capello c’era e se n’è accorto Borghese, non io. Poteva semplicemente cambiare il piatto e invece se l’è presa a morte», ha detto. Ma il peggio doveva ancora venire.

4 Ristoranti, le lumache risputate

Questi agnolotti di coniglio sanno di sudore di cane», ha detto poi Fassio riferendosi al piatto della chef Daniela Solive della Premiata Osteria dei Fiori, di Cortiglione. Ma, soprattutto, Fassio ha poi sputato nel piatto le lumache proposte dal quarto ristorante della puntata, Le Tère Ruse di Mombaruzzo, di proprietà di Gregorio Pic: «Era cruda, ho sentito scrocchiare sotto i denti e istintivamente ho sputato», si è giustificato. La puntata, vista come detto da Manuela Scavino e dalla sua Enoteca Gastronomica Civico 15, non è piaciuta ai telespettatori, che hanno espresso il loro dissenso sui social.

4 Ristoranti, gli attacchi al ristoratore

«Fabio non aveva una strategia… è proprio così e noi gli vogliamo bene. Veniamo dal teatro e il teatro è azione/reazione… non toccatelo nella passione per la sua terra e nella sua professionalità… lui reagisce. Per gli attacchi personali andate sulla pagina personale di Fabio, non venite a infangare il nostro meraviglioso posto di lavoro nel cuore dei bricchi. I commenti verranno rimossi. L’invito che vi facciamo è di venirci a trovare e a giudicare voi stessi dai fatti… il resto è all entertainment!!», ha scritto La signora in rosso su Facebook. «Abbiamo chiesto al nostro brand Ambassador Alessandro Borghese di girare una puntata nel territorio dell’Asti e del Moscato d’Asti, ma non siamo entrati in merito alle scelte dei ristoranti», ha ritenuto giusto precisare il Consorzio dell’Asti, dopo la messa in onda della “disastrosa” puntata del cooking show.