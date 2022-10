Il 4 ottobre 1883 partiva la prima corsa dell’Orient Express

Un treno leggendario. Avvolto dal mistero, ha affascinato tutto il mondo, collegando Parigi, cuore d’Europa, a Istanbul, la porta dell’Asia. Capace di stimolare la creatività di scrittori e sceneggiatori, l’Orient Express partiva per la sua prima corsa il 4 ottobre 1883. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits, sarebbe rimasto fermo per le due guerre mondiali, prima di cessare definitivamente i viaggi nel 1977, per la concorrenza dei trasporti aerei. L’ultimo treno partì il 19 maggio, arrivando a destinazione tre giorni dopo.

Reali, diplomatici e spie: tutti a bordo dell’Orient Express

Il 4 ottobre di 139 anni fa il treno partì dalla Gare de l’Est di Parigi, con destinazione Sirkeci, principale scalo dell’allora Costantinopoli. Il percorso originale dell’Orient Express andava Francia alla Romania, passando per Vienna. Nella città romena di Giurgiu i passeggeri attraversavano il Danubio via nave fino in Bulgaria, per poi prendere un altro treno per Varna; da qui completavano il viaggio per Costantinopoli in traghetto. Due anni dopo un altro percorso: via Vienna e Belgrado fino a Nis, poi con carri fino a Plovdiv e infine ancora in treno per Istanbul. Nel 1889 fu completata la linea ferroviaria diretta. La città turca divenne così raggiungibile direttamente da Parigi. Nel 1919, dopo l’apertura del tunnel del Sempione, fu inaugurata una nuova tratta che passava per Milano, Venezia e Trieste: il Simplon Orient Express, che in breve diventò più gettonato del vecchio percorso.

Gli Anni 30 rappresentarono l’apice dell’Orient Express che sulle sue carrozze di lusso, note per la raffinata cucina trasportava reali, diplomatici, uomini d’affari e certamente spie. In questo periodo si aggiunse la terza linea Arlberg-Orient Express che passava da Zurigo, Innsbruck, Budapest, Bucarest e Atene. Poi, quando la Cortina di ferro divise l’Europa, le corse continuarono ma senza il lusso di prima: le nazioni del blocco orientale, infatti, prescrissero al posto delle carrozze Wagon-Lits le loro sicuramente più spartane. Ma ormai l’Orient Express era già diventato un mito, complice anche Agatha Christie.

L’Oriente Express nella letteratura e al cinema

Nel 1934 la “regina del giallo” dette alle stampe Assassinio sull’Orient Express, uno dei suoi romanzi più famosi, da cui sono stati tratti due adattamenti cinematografici, nel 1974 e nel 2017. Agatha Christie lo scrisse nell’estate del 1933 durante un soggiorno a Istanbul, allora capitale dell’Impero Ottomano, dove era arrivata appunto in treno. Nella vecchia Costantinopoli alloggiò nel lussuoso Hotel Pera Palas, costruito per volere del belga Georges Nagelmackers, fondatore della Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Non solo Agatha Christie, comunque: l’Orient Express ancora prima aveva affascinato Bram Stoker, che in Dracula fece viaggiare Van Helsing e compagni proprio sul celebre treno, diretti a Varna a caccia del conte vampiro. Successivamente, Ian Fleming ambientò proprio sull’Orient Express buona parte del romanzo Dalla Russia con amore, da cui nel 1963 fu poi tratto il secondo film della serie cinematografica di James Bond. Curiosità: Sean Connery, in questo caso nei panni di 007, recitò anche in Assassinio sull’Orient Express diretto da Sidney Lumet nel ruolo del Colonnello Arbuthnot. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena del film del 1974.