Il 4 novembre è la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate in Italia. Si tratta di una celebrazione in cui si festeggia la vittoria dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale ai danni dell’Impero Austro-Ungarico.

Perché la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate si festeggia il 4 novembre?

Tale celebrazione si festeggia il 4 novembre perché proprio in quella data è entrato in vigore il cosiddetto Armistizio di Villa Giusti. Con tale Armistizio, l’Impero Austro-Ungarico sancì la sua resa e cedette all’Italia i territori di Trento e Trieste. Allo stesso tempo, si può dire che in questa data l’Italia sia riuscita ad ottenere la sua vittoria nella Prima Guerra Mondiale.

Un fatto importante per la nazione perché rappresenta l’ultimo tassello del processo di unificazione risorgimentale dell’Italia. Ecco perché per molti storici l’intervento italiano durante la Prima Guerra Mondiale viene considerato la quarta guerra d’indipendenza italiana. Dunque, questa festa tende a esaltare l’unità dell’Italia come nazione ed è fondamentale per la storia del paese.

La storia della Festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate

Per la sua importanza, la festa del 4 novembre dell’Unità Nazionale e delle forze armate ha attraversato decenni della storia italiana. Infatti, è stata sempre celebrata, dall’Italia liberale a quella Repubblicana, passando per il periodo fascista. Per la prima volta, la festa venne celebrata nell’anno 1919. Inoltre, fino al 1976, il 4 novembre era un giorno festivo, un «rosso» da calendario; poi, dal 1977, è stata considerata una «festa mobile».

Durante gli anni Ottanta e Novanta, la sua importanza ha vissuto fasi di sminuimento. Tuttavia, negli anni Duemila, grazie anche al Presidente Carlo Azeglio Ciampi, è stata riportata in auge e riproposta come un’occasione per valorizzare i simboli patri italiani. Nel 2018, in occasione del centenario della festa, si sono tenute svariate celebrazioni alle quali ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.