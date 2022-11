Il 4 novembre 2008 moriva Michael Crichton

Complessivamente i suoi libri hanno venduto 150 milioni di copie. E non c’è dubbio che, nell’immaginario collettivo, il nome di Michael Crichton sia legato principalmente a Jurassic Park, romanzo di fantascienza dal qualche Steven Spielberg ha tratto l’altrettanto celebre trasposizione cinematografica. Quel che molti non sanno, però, è che Crichton, scomparso il 4 novembre 2008, è stato l’ideatore del medical drama più amato di sempre (con buona pace di Grey’s Anatomy): E.R. – Medici in prima linea.

Un medico diventato scrittore

Nato a Chicago nel 1942, Michael Crichton iniziò gli studi universitari in inglese ad Harvard, per poi passare ad antropologia biologica, laureandosi nel 1964. Successivamente si iscrisse alla Harvard Medical School: iniziò l’apprendistato per diventare medico, ma ben presto abbandonò questa carriera per un’altra, quella di scrittore. Ciò fu possibile grazie al primo romanzo pubblicato senza usare uno pseudonimo (ne aveva già scritti sei, firmati John Lange e Jeffrey Hudson), che si rivelò un best seller: Andromeda, thriller fantascientifico apocalittico del 1969, che narra della crisi globale provocata da un agente patogeno alieno. Tre anni dopo firmò la sceneggiatura del film tratto dal romanzo, cosa che gli permise di entrare anche nel mondo del cinema. Nel 1973 sceneggiò e diresse Il mondo dei robot, titolo originale Westworld, che nel 2016 è diventato una serie tv.

Jurassic Park, l’idea che conquistò Spielberg

Ma il meglio doveva ancora venire. Ispirato dai suoi viaggio attorno al mondo, Crichton pubblicò prima Congo (1980) e poi Jurassic Park (1990). Ambientato su un’isola in cui vivono diverse specie di dinosauri geneticamente ricreati, clonati a partire dal Dna rinvenuto in zanzare fossili conservate nell’ambra, Jurassic Park in un certo senso approdò prima al cinema che nelle librerie: Spielberg apprese del romanzo già nel 1989 e convinse lo scrittore a cedergli i diritti, in cambio di un compenso di 1,5 milioni di dollari e di una percentuale sull’incasso al botteghino.

E.R., il medical drama più amato di sempre

Come riuscì Steven Spielberg a sapere che era in uscita Jurassic Park? Molto semplice: fu lo stesso autore a rivelarglielo, mentre i due stavano parlando di una sceneggiatura che sarebbe diventata la serie televisiva E.R., ispirata al libro del 1970 Casi di emergenza, anch’esso scritto da Crichton. La serie, ambientata nel pronto soccorso (ER è l’acronimo inglese di Emergency Room) del County General Hospital, fittizio policlinico universitario di Chicago, fu prodotta ininterrottamente per 15 stagioni, andando in onda negli Stati Uniti dal 1994 al 2009, per un totale di 331 episodi. Un altro enorme successo firmato Michael Crichton, che scomparve prima del finale della serie da lui creata, il 4 novembre 2008, dopo dopo aver lungamente combattuto contro un linfoma.

