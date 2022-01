4 metà Netflix, trama e cast del film

4 Metà è la nuova commedia romantica disponibile su Netflix dallo scorso 5 gennaio, diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Martino Coli. La pellicola è balzata in vetta alla classifica dei titoli più visti sul canale streaming. Ecco il cast e la trama del film che ruota attorno alla domanda: “esiste l’anima gemella?”

4 Metà: trama

4 metà segue la storia di Chiara, Matteo, Giulia e Dario. Loro sono quattro single con personalità diverse, che una sera vengono invitati a cena da Luca e Sara, una coppia di amici in comune che per sfida intende mettere alla prova la teoria dell’anima gemella. Il film dunque percorre le varie possibilità, seguendo due filoni narrativi paralleli. Chi si innamorerà di chi? Le storie delle quattro coppie che i personaggi potrebbero formare in due possibili realtà alternative daranno una risposa a Luca e Sara?

I personaggi del film e il cast

Chiara (Ilenia Pastorelli) è un medico anestesista, una donna impulsiva e passionale, con le idee molto chiare e in cerca di una storia seria.

Giulia (Matilde Gioli) di professione fa la ricercatrice in statistica e matematica per la finanza ed è una donna molto intelligente, pratica e concreta, che non ha molta fiducia negli altri ma pretende sempre il massimo da se stessa.

Dario (Giuseppe Maggio) è un affascinante avvocato, sempre in cerca di facili amori e avventure; le donne cascano ai suoi piedi. Tutte tranne una… In realtà dietro quell’aria un po’ arrogante si nasconde un cuore tenero che sta ancora aspettando la persona giusta per innamorarsi.

Matteo (Matteo Martari) lavora per una casa editrice, è una persona affettuosa, istintiva e sincera, non è affatto un noioso intellettuale e non ha paura di mettersi in discussione. Adora giocare e divertirsi senza però essere per forza al centro dell’attenzione in ogni occasione.