Il 4 marzo 2019 moriva Luke Perry

Il 4 marzo 2019, a soli 52 anni moriva a seguito di un grave ictus ischemico Luke Perry. L’attore, reso celebre dalla serie tv Anni 90 Beverly Hills 90210, era nato l’11 ottobre 1966 a Mansfield, in Ohio. La passione per la recitazione si manifestò molto presto, tanto che, nel 1984, poco dopo aver finito il liceo, decise di trasferirsi a Los Angeles. Qui accanto alla recitazione per mantenersi fece diversi lavori. In quel periodo ebbe un ruolo nel video musicale di Be Chrool to Your Scuel dei Twisted Sister, ma le prime occasioni degne di nota arrivarono quando decise di andare a vivere a New York.

La consacrazione di Luke Perry a idolo dei teenager

Nella Grande Mela riuscì ad ottenere dei ruoli in soap opera cult come Quando si ama e Destini. La svolta, però, arrivò nel 1989, con il provino per Beverly Hills 90210. Trasmessa dal 1990 al 2000, la serie si impose subito all’attenzione perché, per la prima volta nel mondo televisivo, mirava a raccontare gli adolescenti nella realtà del loro quotidiano, tra amori, droga, alcolismo, sessualità. Protagonisti erano giovani dell’alta borghesia che vivevano a Beverly Hills, Los Angeles. Ragazzi che potevano permettersi tutto e che riassumevano i problemi di chi li guardava. Luke Perry, in origine, ambiva al ruolo di Steve Sanders, per cui però gli fu preferito Ian Ziering, ma ottenne comunque una parte, quella di Dylan McKay e, in quel ruolo, fece breccia nel cuore dei giovani spettatori e, soprattutto, delle spettatrici. Ad agosto 1991 furono ben diecimila le ragazze che si misero in fila per ottenere un suo autografo al The Fashion Mall di Plantation.

Luke Perry, da Beverly Hills all’Italia con Vacanze di Natale 95



Mentre vestiva i panni di Dylan, Luke Perry recitò anche nel film Buffy l’ammazzavampiri, in Terminal Bliss e in 8 Seconds. Le opportunità non mancarono e iniziò sentire “stretto” il ruolo nella serie cult Beverly Hills 90210. Così la lasciò. Era il 1995. Nello stesso anno, interpretò se stesso nel film Vacanze di Natale 95 diretto da Neri Parenti. Nel cast, Massimo Boldi, Christian De Sica, Paolo Conticini e una giovanissima Cristiana Capotondi – aveva appena 15 anni – al suo esordio nel cinema, che vestiva i panni di Marta, figlio del personaggio interpretato da Boldi, follemente innamorata di Perry, con cui ballerà un lento.

E sempre nel 1995, mentre era a Roma per la promozione del film, Luke Perry intervenne in video come ospite alla prima puntata di Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà.

Luke Perry dopo Dylan, tv e cinema fino a C’era una volta a… Hollywood

Dopo l’interpretazione nel film italiano, Luke Perry recitò in Normal Life, Invasione letale, Riot, anche ne Il quinto elemento. L’intento era affrontare personaggi più maturi e ruoli più importanti, il personaggio di Luke Perry però rimase centrale nel suo percorso e, nel 1998, con grande gioia dei fan, tornò in Beverly Hills 90210 e vi rimase fino all’ultima stagione. Recitò in più film e anche serie televisive, da Will & Grace a Law & Order – Unità vittime speciali, fino a ottenere il ruolo di Fred Andrews, padre del protagonista Archie, in Riverdale. Non si negò, in voce, al mondo animato, doppiando se stesso in un episodio de I Simpson, e parodiandosi ne I Griffin. Non mancarono lavori a Broadway. L’ultimo ruolo cinematografico fu, nel 2019, quello di Wayne Maunder nel film del 2019 C’era una volta a… Hollywood, diretto da Quentin Tarantino. . Tag43 vi augura il buongiorno proprio con questa interpretazione di Luke Perry.