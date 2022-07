Oggi 4 luglio è la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti

Oggi 4 luglio si festeggia l‘Independence Day. In questa giornata si ricorda la firma della Dichiarazione di indipendenza firmata nel 1776 con cui le 13 colonie britanniche si staccarono dal Regno di Giorgio III. Tanti gli omaggi del cinema e della musica, con brani dal forte sapore patriottico.

Perché gli Stati Uniti festeggiano l’indipendenza il 4 luglio

Il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti adottarono la Dichiarazione di indipendenza con cui si staccarono dalla madrepatria britannica. Quel giorno, in una nazione già preda delle rivolte, si riunì a Filadelfia il Congresso continentale con i 56 delegati provenienti dalle 13 colonie di New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia. Primo redattore del documento fu Thomas Jefferson. Cofirmatari John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston e Roger Sherman, membri della Commissione dei Cinque.

La Dichiarazione sancì la fine di ogni vincolo politico e commerciale con la Gran Bretagna, che fino ad allora aveva esercitato un controllo completo sulle colonie, ma non la fine del conflitto che durò fino al 1783, quando anche l’ormai ex madrepatria riconobbe gli Stati Uniti d’America. Il documento sottolinea l’uguaglianza fra tutti gli uomini che godono di «diritti inalienabili come la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità». Il 4 luglio divenne festa federale solo a partire dal 1941.

L’Independence Day al cinema e nella musica

La data simbolo degli Stati Uniti è molto presente nella cultura popolare. Impossibile non citare i film Independence Day con Will Smith e Nato il 4 luglio con Tom Cruise. Ma anche canzoni dedicate. I Beach Boys nel 1971 pubblicarono l’emblematica 4th of July, seguiti l’anno successivo da Van Morrison con Almost Independence Day. Sul 4 luglio hanno scritto anche i Soundgarden di Chris Cornell ed Elliott Smith. Tag43 vi augura il buongiorno con 4th of July, Asbury Park del “Boss” Bruce Springsteen.