Il 4 gennaio 1967 usciva l’album The Doors

Il 4 gennaio 1967, usciva The Doors, primo album della band capitanata da Jim Morrison. Acclamato dalla critica e considerato disco fondamentale per l’evoluzione del rock psichedelico, l’album contiene i celeberrimi brani Light My Fire, Break on Through (To the Other Side) e The End: nel 2015 il disco è stato selezionato dalla Library of Congress per l’inclusione nel National Recording Registry, elenco di registrazioni sonore considerate «culturalmente, storicamente o esteticamente importanti e / o informano o riflettono il modo di vivere negli Stati Uniti».

La formazione della band (senza bassista)

I Doors si erano formati nell’estate del 1965 a Venice Beach, a seguito dell’incontro tra Jim Morrison e Ray Manzarek, entrambi studenti della School of Theater, Film and Television dell’Università della California. Al cantante e al tastierista si erano uniti poi il chitarrista Robby Krieger e il batterista John Densmore. Fu Morrison a scegliere il nome del gruppo, ispirandosi al saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione (The Doors of Perception), pubblicato del 1954.

La firma con Elektra Records e l’album di debutto

Dopo un contratto non portato a termine con la Columbia Records e una gavetta nei club di Los Angeles, dal London Fog al Whisky a Go Go, i Doors firmarono per la Elektra Records, mettendosi al lavoro per l’album di debutto. Entrarono in sala di registrazione ad agosto del 1966, sotto la supervisione del produttore Paul A. Rothchild, Jim Morrison e compagni lanciarono The Doors all’inizio dell’anno successivo: l’album si rivelò un successo, raggiungendo la seconda posizione nella classifica di Billboard dietro solo a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, mentre Light My Fire (lanciato in estate) restò alla prima posizione in quella dei singoli per tre settimane, vendendo un milione di copie.

La fama e la morte del “Re Lucertola”

A pochi mesi dalla Summer of Love, i testi di Morrison, decadenti e ispirati ai poeti maledetti, decisamente poco hippie, conquistarono il pubblico. Anche le controverse esibizioni live fecero la loro parte: non di rado i concerti dei Doors furono interrotti dalla polizia, allarmata dai comportamenti estremi del cantante. Due gli episodi più noti: a New Haven nel 1967 e a Miami nel 1969. In mezzo a tutto questo, la band continuò a sfornare album memorabili, da Strange Days a Waiting for the Sun, mentre il “Re Lucertola” Morrison veniva risucchiato dai suoi demoni. Schiacciato dal successo il cantante, che forse voleva essere solo poeta, diventò dipendente da droghe e alcol: “fuggito” a Parigi, morì in circostanze mai del tutto chiarite il 3 luglio 1971, nella vasca da bagno dell’appartamento affittato in rue Beautrellis 17. Aveva solo 27 anni. Pochi mesi prima era uscito L.A. Woman, sesto album dei Doors, che poi senza Morrison dettero alle stampe altri due dischi, prima di sciogliersi.

