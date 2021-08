Il 4 agosto 1901 nasceva a New Orleans Louis Daniel Armstrong, uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi. Trombettista, raggiunse la popolarità come cantante e attore sul finire della carriera. Armstrong nel 1968 partecipò anche al Festival di Sanremo con la canzone Mi va di cantare, in abbinamento con la sua amica di origini eritree Lara Saint Paul. Sul palco dell’Ariston era accompagnato dalla band guidata dal maestro Henghel Gualdi. Il brano arrivò solo penultimo nella classifica dei 14 brani finalisti. Tag43 vi augura il buongiorno proprio con quella esibizione.