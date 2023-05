Il 31 maggio è la Festa dei fratelli

Il 31 maggio di ogni anno in Europa si celebra la Festa dei fratelli o, meglio, la Giornata mondiale dei fratelli e delle sorelle, nata negli Stati Uniti e arrivata in Europa nel 2014 su iniziativa della Confederazione europea delle famiglie numerose.

La Festa dei fratelli (in inglese Siblings Day) viene festeggiata invece negli Stati Uniti il 10 aprile. Ed è qui che è nata, originariamente concepita nel 1997 da Claudia Evart per onorare il ricordo di suo fratello. Divenuta effettiva negli Usa dal 2005 e fissata annualmente per il 10 aprile, è stata poi “importata” in Europa nel 2014 su iniziativa della Confederazione europea delle famiglie numerose (Elfac). Come giorno della Festa dei fratelli è stato scelto il 31 maggio in quanto vigilia della Giornata dei bambini in vari Stati, come il Portogallo, uno dei Paesi dove la festa – Dia dos Irmãos – è più sentita, nonché nazione di provenienza di Fernando Ribeiro e Castro, fondatore ed ex presidente dell’Elfac. È sua la frase che riassume lo spirito di questa giornata, al punto da esserne diventata un simbolo: «Se vuoi vedere un bambino felice, dagli un fratello. Se vuoi vedere un bambino molto felice, dagli un sacco di fratelli». Curiosità: oggi la Confederazione europea delle famiglie numerose è presieduta dall’italiana Maria Regina Maroncelli Florio.

I Paesi europei dove viene celebrata il 31 maggio

Oggi la Festa dei fratelli viene celebrata in Europa nei seguenti Paesi, dove è presente Elfac: Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Svizzera e Ungheria.

Per celebrare la Festa dei fratelli, Tag43 vi dà il buongiorno con una scena di Rain Man – L’uomo della pioggia, film del 1988 con Dustin Hoffman e Tom Cruise, in cui i due attori interpretano appunto due fratelli.