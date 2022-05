Il 31 maggio 1930 nasceva Clint Eastwood

Il 31 maggio 1930 nasceva a San Francisco Clinton Eastwood. Uno degli attori e registi più noti della seconda metà del 900. Fanno fede i cinque Oscar, sei Golden Globe e quattro David di Donatello vinti.

Il successo italiano nella trilogia del dollaro di Sergio Leone

Dopo essersi avvicinato alla musica, Eastwood debuttò sul grande schermo nel 1955 in ruoli secondari. La prima vera occasione arrivò nel 1959 con la serie televisiva Gli uomini della prateria. La sua America però la trovò in Italia, quando Sergio Leone lo scelse come protagonista della trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966), capostipite del genere spaghetti-western di cui Eastwood diventò l’interprete principale, col ruolo del freddo Uomo senza nome. Di Eastwood Leone dirà: «Mi piace perché è un attore che ha solo due espressioni: una con il cappello e l’altra senza cappello».

Dall’Ispettore Callaghan all’acclamazione come regista

Negli States la consacrazione arrivò nel 1971 con l’Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, primo capitolo della fortunata saga di cinque quattro capitoli. Eastwood grazie a Callaghan si cucì addosso il personaggio dell’antieroe duro e malvisto dai superiori. Una curiosità: L’ispettore Coliandro, maldestro poliziotto creato da Carlo Lucarelli, essendo un suo fan, si ispira ai personaggi da lui interpretati anche nelle sue missioni. Non a caso «Coraggio, fatti ammazzare» è la sua citazione preferita. La rivalutazione da parte della critica per Eastwood arrivò solo con film decisamente più impegnati come Fuga da Alcatraz, e nel 1992 con Gli spietati, western vincitore di quattro Oscar. Parallelamente all’attività attoriale, Eastwood si cimentò con successo anche dietro la macchina da presa. Nel 1971 diresse Brivido nella notte e a partire dagli anni 2000 film culto come Million Dollar Baby, Mystic River, American Sniper e Gran Torino, Invictus.

Nel 2006 realizzò un dittico, girando prima Flags of Our Fathers (due candidature agli Oscar) e, in successione, Lettere da Iwo Jima, in lingua giapponese. Nel 2011 firmò la regia di J. Edgar con Leonardo DiCaprio, un biopic sullo storico capo del Fbi Hoover. Tra i suoi ultimi lavori, The Mule, basato sugli ultimi anni di vita di Leo Sharp, corriere per il cartello di Sinaloa; Richard Jewell, storia vera tratta dall’articolo American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell di Marie Brenner che racconta le vicende di Jewell, guardia di sicurezza che evitò l’esplosione di una bomba durante le olimpiadi di Atlanta nel 1996, ma venne sospettato dal Fbi di essere un terrorista; e infine Cry Macho adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash.

Tag43 festeggia i suoi 92 anni dandovi il buongiorno con la canzone Unknown Girl of My Dreams del 1961.