Il 31 gennaio 1951 “Grazie dei fiori” vinceva il primo Festival di Sanremo

Il 31 gennaio 1951, nel salone delle feste del Casinò di Sanremo, si concludeva la prima edizione del neonato Festival della Canzone Italiana. A vincere il concorso canoro, presentato da Nunzio Filogamo e trasmesso alla radio, fu Nilla Pizzi, o meglio il brano Grazie dei fiori. Nella prima edizione, infatti, tre interpreti si avvicendarono a cantare le 20 canzoni in gara: Achille Togliani, il Duo Fasano e appunto Nilla Pizzi, che trionfò poi anche l’anno successivo con Vola colomba.

Gli ideatori del concorso canoro amato dagli italiani

L’idea di una manifestazione dedicata alla canzone italiana, dopo alcune esperienze simili negli anni precedenti (ad esempio a Viareggio), venne ad Angelo Nicola Amato, direttore delle manifestazioni e delle pubbliche relazioni del Casinò di Sanremo, e al conduttore radiofonico Angelo Nizza. La gara, da svolgersi nella stagione invernale, avrebbe avuto il compito di incrementare le presenze, in un periodo dell’anno in cui il turismo balneare era pressoché assente. Spinto dall’amico Amilcare Rambaldi, il gestore della casa da gioco Pier Bussetti riuscì a convincere Giulio Razzi, direttore dei programmi Rai interessato a svecchiare il palinsesto, a puntare su Sanremo.

La gara fu trasmessa in radio e presentata da Nunzio Filogamo

La prima edizione si tenne dal 29 al 31 gennaio 1951 nel Casinò della cittadina ligure, che avrebbe ospitato il concorso fino al 1976. L’evento, presentato da Nunzio Filogamo, fu accolto freddamente da stampa e critici musicali dell’epoca. E in parte anche da chi era in sala: in stile café-chantant, gli artisti si esibirono sul palco mentre il pubblico era sistemato ai tavolini, attorno ai quali giravano i camerieri che servivano le consumazioni. Tra una portata e l’altra, nel chiacchiericcio generale, furono presentate 10 canzoni per serata, poi oggetto di votazione direttamente in sala, con urna e schede di preferenza. Le cinque più votate di ogni sera guadagnavano l’accesso alla finale, vinta da Grazie dei fiori interpretata da Nilla Pizzi.

Nilla Pizzi, la prima regina del Festival di Sanremo

Grazie dei fiori vinse con 50 voti. Secondo posto per La luna si veste d’argento, sempre Nilla Pizzi ma in duetto con Fogliani. La vincitrice del primo Festival fece ancora meglio l’anno dopo, classificandosi addirittura prima, seconda e terza rispettivamente con Vola colomba, Papaveri e papere e Una donna prega.

Tag43 vi dà il buongiorno con Grazie dei fiori, brano scritto da Mario Panzeri e Gian Carlo Testoni su musica di Saverio Seracini e, ovviamente, cantato da Nilla Pizzi.