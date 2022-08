Il 31 agosto 1997 moriva Lady Diana

Il 31 agosto 1997 moriva a Parigi, in un tragico incidente stradale, Lady Diana. Sono passati 25 anni, ma è come se non se ne fosse mai andata: una delle donne più famose al mondo al momento della sua scomparsa, Diana Spencer è ancora oggi un’icona di stile. Una principessa pop, in tutti i sensi: anche per le sue amicizie nel mondo della musica, da Elton John a George Michael, fino a Paul McCartney.

Nell’immaginario collettivo, il brano che comunemente viene associato a Lady D è Candle in the Wind, canzone del 1973 che Elton John reinterpretò al suo funerale, con il testo cambiato (il riferimento iniziale era Marilyn Monroe) da “Goodbye Norma Jean” a “Goodbye England’s rose”. Diana del resto era una grande appassionata di musica: nel 2017, le sue musicassette sono state esposte a Buckingham Palace, in una mostra nel ventennale della morte. Tag43 vi dà il buongiorno con una playlist di brani che Lady D amava ascoltare.

Hello – Lionel Richie

Tra gli artisti che Lady D ascoltava spesso c’era Lionel Richie. Durante un concerto del 2015 a cui era presente il principe William, l’ex frontman dei Commodores ha raccontato che in assoluto la canzone preferita di Diana era la sua Hello. Fonte? Proprio Lady D.

Dirty Diana – Michael Jackson

Cantare Dirty Diana di fronte a… Diana. Uno scrupolo che il grande Michael Jackson si fece, prima di un concerto a Londra, per non offendere i reali presenti. Ma fu proprio Lady D, che adorava l’artista e apprezzava la canzone (la riteneva la migliore dell’album Bad), a chiedere al re del pop di reinserirla in scaletta.

You Have Been Loved – George Michael

Lady Diana era letteralmente ossessionata da George Michael: lo invitava spesso a pranzo a Kensington Palace e, come riferito da fonti molto vicine, in sua presenza si comportava come «una ragazzina isterica». L’ex Wham!, come si sa, aveva gusti differenti. Questo non fermò Diana dall’amarne profondamente la musica: tra i suoi brani preferiti c’era You Have Been Loved.

The Best – Tina Turner

Nel corso di un podcast del 2021, il principe William ha condiviso un prezioso ricordo musicale riguardante sua madre: mentre accompagnava in auto in collegio lui e il fratello minore Harry a scuola, l’allora duchessa di Cornovaglia cantare a pieni polmoni The Best, hit di Tina Turner. «Un vero momento familiare», che aiutava il piccolo William a non pensare alla tensione del ritorno in collegio.

Rio – Duran Duran

Lady Diana adorava i Duran Duran. «Era reciproco. Era la nostra principessa preferita», ha detto in un’intervista il tastierista Nick Rhodes. La principessa e la band capitanata da Simon Le Bon si incontrarono due volte, la seconda in occasione della première londinese del film di 007 A View To A Kill, di cui la band aveva realizzato la colonna sonora. In occasione al Concert for Diana organizzato nel 2007 a Wembley, i principi William e Harry, chiesero espressamente ai Duran Duran di suonare il loro successo Rio, una delle canzoni preferite dalla madre.

