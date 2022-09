il 30 settembre 1950 nasceva renato zero

Oggi 30 settembre Renato Zero compie 72 anni. E ha deciso di festeggiare, con due anni di ritardo causa pandemia, i suoi primi 70 con Zerosettanta, un live in sei giorni al Circo Massimo, in cui ripercorre la sua intera carriera. Dagli esordi glam rock, quando truccato e fasciato in tutine di strass cantava Mi vendo, il Cielo e Triangolo, al decennio successivo, l’unico vero difficile della sua vita artistica, fino alla rinascita negli Anni 90, I migliori anni della nostra vita.

Renato Zero, ragazzo del Piper

Renato Facchini, nato a Roma nel 1950, resta tra gli artisti italiani più amati. Nella sua lunga carriera di “cantattore” ha pubblicato 44 album scritto oltre 500 canzoni. E dire che il 45 giri di debutto Non basta, sai / In mezzo ai guai, pubblicato nel 1967, vende solo 20 copie. Agli inizi degli Anni 70 comincia a frequentare il Piper, locale che segnerà un’epoca e punto di riferimento per chiunque voglia entrare nello showbiz. Qui incontra Mita Medici, Patty Pravo, Mia Martini e sua sorella Loredana Bertè, con cui spesso girerà l’Italia in cerca di scritture, ma soprattutto è notato da Renzo Arbore, che lo recluta fra il pubblico dei programmi Bandiera gialla e Per voi giovani, e da Don Lurio che lo scrittura tra i collettoni, il corpo di ballo di Rita Pavone. Sono anni di gavetta in cui Renato Zero si divide tra caroselli, cinema – partecipa al film Brucia ragazzo, brucia di Ferdinando Di Leo e appare in Satyricon e Casanova di Federico Fellini – e teatro. Entra infatti nel cast della versione italiana di Hair insieme a Loredana Bertè e Teo Teocoli. Il nome d’arte Zero viene scelto come ripicca ai critici che quando si esibiva nei locali romani lo liquidavano con «Sei uno zero».

Gli Anni 80 e la rinascita definitiva nel decennio successivo