Il 30 maggio 1960 moriva Boris Pasternak, autore de Il dottor Zivago

Il 30 maggio 1960 moriva Boris Leonidovič Pasternak, Premio Nobel per la Letteratura nel 1958 con il suo capolavoro Il dottor Zivago. Nato nel 1890 a Mosca, trascorse l’infanzia in un vivace ambiente intellettuale e artistico. Suo padre Leonid era artista e professore alla Scuola moscovita di pittura, mentre sua madre, Rosa Kaufmann, era pianista. Tra le personalità che frequentavano la casa di famiglia vi fu anche Lev Tolstoj, per il quale Leonid aveva illustrato i libri.

Dalle raccolte di poesie all’unico romanzo: Il dottor Zivago

Pasternak in un primo momento si avvicinò alla musica, con il sogno di diventare pianista e compositore. Poi, con gli studi di Filosofia, decise di dedicarsi alla poesia. Nel 1914 pubblicò la sua prima raccolta nel libro Il gemello delle nuvole, seguito da Oltre le barriere (1917). Nello stesso anno entrò a fare parte del gruppo futurista Centrifuga. Dopo la Seconda Guerra mondiale Pasternak mise mano al suo primo e unico romanzo, Il dottor Živago, che venne rifiutato dall’Unione degli Scrittori perché metteva in luce i lati più bui Rivoluzione d’ottobre.

Il Premio Nobel e l’intervento di Cia e MI6

Il manoscritto però riuscì a superare i confini sovietici e nel 1957 venne pubblicato per la prima volta in Italia dalla Giangiacomo Feltrinelli Editore. Il romanzo ebbe un grande successo in tutto l’Occidente e l’anno successivo portò Pasternak a vincere il Nobel. Proprio quel premio scatenò una vicenda singolare che vide il coinvolgimento dei servizi segreti occidentali, secondo quanto è stato ricostruito in più libri e articoli. Il regolamento della Accademia Svedese infatti prevede che l’opera vincitrice debba essere scritta nella lingua madre dell’autore, mentre Il dottor Zivago non era mai stato stampato in russo. Pochi giorni prima della cerimonia, la Cia e il MI6 riuscirono a mettere le mani su un manoscritto in lingua russa su un volo per Malta. Obbligarono l’aereo a deviare per fotografare ogni pagina dell’opera che fu immediatamente pubblicata in russo. Non finì qui. Alcuni giorni più tardi, in seguito a pressanti minacce e avvertimenti da parte del Kgb circa la sua definitiva espulsione dalla Russia e la confisca delle sue già limitatissime proprietà, lo scrittore con rammarico comunicò all’organizzazione del Nobel la sua rinuncia per motivi di ostilità del suo Paese. Pasternak morì due anni dopo, nel 1960, a causa di un tumore ai polmoni. Il romanzo fu pubblicato legalmente in Russia solo nel 1988, nel periodo di riforme promosso da Gorbacev. L’anno successivo il figlio dell’autore, Evgenij, si recò in Svezia per ritirare il premio assegnato al padre 31 anni prima.

Il capolavoro di David Lean con Omar Sharif e Julie Christie

Nel 1965 da Il dottor Zivago venne tratto l'omonimo film diretto da David Lean con Omar Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin. La pellicola, presentata in concorso al 19esimo Festival di Cannes, vinse cinque Golden Globe e altrettanti Oscar tra cui quello per la colonna sonora con il celebre Tema di Lara di Maurice Jarre.