Il 30 maggio 1939 esordiva il personaggio di Batman

Il 30 maggio 1939 usciva negli Stati Uniti il numero 27 della rivista a fumetti Detective Comics: al suo interno apparve per la prima volta il personaggio di Batman, creato da Bob Kane e Bill Finger. L’uomo pipistrello, identità segreta di Bruce Wayne e senza dubbio uno dei supereroi più amati di sempre, oggi compie dunque 84 anni.

Il caso del sindacato chimico: la prima volta di Batman

Batman (in origine Bat-Man) debuttò nella storia intitolata Il caso del sindacato chimico, in cui apparve anche il commissario Gordon, alle prese con l’omicidio di un ricco e famoso industriale. Il successo del misterioso uomo pipistrello fu tale che l’editore, di lì a breve, cambiò nome da National Allied Publications a DC Comics, dalle iniziali della rivista in cui avevano trovato spazio le storie di Batman. Sul numero 33 furono raccontate le origini del personaggio, sul 38 esordì Robin e nel 48 apparve Gotham City, poi ecco i suoi nemici: Pinguino (58), Due Facce (66) e L’Enigmista (140), mentre altri elementi del mondo di Batman – come Joker e Catwoman – apparvero in parallelo sull’omonima rivista a fumetti lanciata già nel 140 dalla DC Comics.

L’evoluzione di un personaggio amatissimo

A differenza della maggior parte dei supereroi, Batman non ha alcun superpotere, ma fa affidamento su intelletto, tecniche combattive e ricchezza. Quest’ultima, in particolare, gli permette di aver accesso ad avveniristici mezzi e armi, ospitate nelle celeberrima Batcaverna. Identità segreta del filantropo Bruce Wayne, rimasto orfano dopo l’omicidio dei genitori, Batman è cambiato molto nel corso dei decenni: concepito all’inizio del 1939 per capitalizzare la popolarità di Superman (lanciato nel 1933), all’inizio era uno spietato vigilante che spesso uccideva i criminali, mentre lo standard moderno prevede che il protettore di Gotham City segua la “No Kill Rule”, ovvero la regola secondo cui i nemici che cattura non vadano mai uccisi (per evitare altri orfani).

L’uomo pipistrello al cinema e in tv

Ambitissima dai collezionisti, una copia di quel fatidico numero 27 di Detective Comics è stata venduta nel 2017 per quasi 1,4 milioni di dollari. Al di là dei fumetti, la maggior parte degli appassionati di supereroi ha conosciuto il personaggio di Batman grazie a film e serie tv, live action o animate. Dopo due serial degli Anni 40, che resero popolare l’uomo pipistrello negli Stati Uniti, nel 1966 arrivò la celeberrima serie che vedeva Adam West nel ruolo di Batman e Burt Ward in quello del giovane aiutante Robin. Dal successo della serie nacque un film, il primo lungometraggio a colori per il cinema del personaggio nato nel 1939. Amatissimi dagli appassionati i due “Batman” di Tim Burton a cavallo tra Anni 80 e 90: Michael Keaton come protagonista e poi Jack Nicholson, Danny DeVito e Michelle Pfeiffer rispettivamente nei panni di Joker, Pinguino e Catwoman. Dopo i due dimenticabili film diretti da Joel Schumacher, con Val Kilmer e George Clooney nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, ecco la fortunata trilogia del “Cavaliere oscuro” di Christopher Nolan, con Christian Bale protagonista, capace di ottenere ottimi riscontri da parte di critica e pubblico.

Nel 2012 Batman è entrato nel DC Extended Universe con Ben Affleck, che lo ha interpretato in due pellicole. La sua penultima incarnazione è stato Robert Pattinson, nel cupissimo The Batman nel 2022. Il prossimo 15 giugno arriverà nelle sale The Flash, in cui a riprendere la (piccola) parte dell’uomo pipistrello sarà Michael Keaton. In mezzo a tutto questo, nel 2014 è stata lanciata la serie Gotham, con Bruce Wayne adolescente e la figura di Batman è diventata protagonista di numerosi videogiochi. Insomma, 84 anni e non sentirli affatto.

Per celebrare Batman, Tag43 vi dà il buongiorno con la celebre sigla della serie tv del 1966.