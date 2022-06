Oggi 30 giugno è la Giornata mondiale degli asteroidi, ricorrenza istituita nel 2015 e promossa dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di incentivare lo studio e la conoscenza di questi corpi celesti e di mettere a punto piani per evitare eventi catastrofici sulla Terra. È stata scelta questa data perché il 30 giugno 1908 a Tugunska, in Siberia, si registrò l’evento più grave della storia recente. L’esplosione di un asteroide o di una cometa, avvenuta a un’altitudine tra i 5 e i 10 chilometri dalla superficie terrestre, abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a circa 700 km di distanza. Si stima che l’energia prodotta dall’impatto sia stata mille volte più potente della bomba atomica lanciata su Hiroshima.

Come è nata la Giornata mondiale degli asteroidi

Nel dicembre del 2014 su idea di Brian May, chitarrista dei Queen, Russell Schweickart, astronauta dell’Apollo 9, Grigorij Richters, regista, e Danica Remy, presidente della Fondazione B612, venne proposta la Dichiarazione del 100x, una petizione affinché si centuplicasse nell’arco di 10 anni la capacità di individuare gli asteroidi near-Earth: l’anno successivo, a sostegno della petizione, i promotori della dichiarazione proposero per il 30 giugno la prima giornata degli asteroidi a cui è stato intitolato nel 2017 l’asteroide 248750 Asteroidday.

Da Chelyabinsk a Chicxulub: gli impatti rimasti nella storia

Giusto due anni prima dell’istituzione della Giornata mondiale degli asteroidi, il 15 febbraio 2013 un asteroide cadde a Chelyabinsk, in Russia. Il corpo celeste di circa 20 metri di diametro entrò nell’atmosfera terrestre e disintegrò nel cielo sopra la città. L’onda d’urto fece esplodere le finestre e provocò crolli anche in sei città vicine ferendo circa 1.500 persone. Secondo le teorie più diffuse fu sempre un asteroide gigante ad aver causato l’estinzione dei dinosauri. Sessantasei milioni di anni fa un corpo del diametro di circa 10 km cadde in Messico, a Chicxulub, nello Yucatan lasciando un cratere con un diametro di circa 180 chilometri e una profondità di 20 chilometri. L’onda d’urto provocò terremoti, tsunami e provocò cambiamenti climatici paragonabili all’inverno nucleare.

La lezione di Don’t look up

Tag43 vi dà il buongiorno (si fa per dire) con una delle scene finali di Don’t look up, film di Netflix del 2021 scritto e diretto da Adam McKay con, tra gli altri, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet e Ariana Grande. Una dark comedy che, come spiegato da DiCaprio, «fa un’analogia sulla cultura di oggi e sulla nostra incapacità di ascoltare le verità scientifiche». «Ho pensato», ha aggiunto l’attore, «a quello che vivono i climatologi quando entrano nel mondo dei programmi di news per parlare di crisi climatica. Devono conoscere e usare con cautela il linguaggio dei media, evitando di politicizzare le tematiche e cercando di articolare i fatti nel miglior modo possibile. Ci sono verità scomode che i personaggi del film devono affrontare, proprio come facciamo noi in quanto specie vivente del Pianeta».