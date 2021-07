Il 30 giugno 2009, a soli 69 anni, moriva la grande coreografa tedesca Pina Bausch, madre del teatrodanza europeo, fondatrice nel 1973 delTanztheater Wuppertal Pina Bausch, con sede a Wuppertal, nella Ruhr. Tag43 ricorda il suo genio con uno spezzone di Coffee with Pina di Lee Yanor e due omaggi: il primo di Federico Fellini che volle Pina Bausch nei panni della Principessa Lherimia in E la nave va (il regista la definì «fondatrice di un ordine religioso» e «una monaca che all’improvviso ti strizza l’occhio»), e il secondo di Pedro Almodovar in Parla con lei.

Pina Bausch in E la nave va di Federico Fellini del 1983

L’omaggio di Pedro Almodovar in Parla con lei