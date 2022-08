Il 30 agosto 1983 Tropicana del Gruppo Italiano era prima nella hit parade

Ci sono tormentoni per tutte le stagioni, ma se ce n’è una in cui fioccano è senza dubbio l’estate. Anche quando essa si alla fine: il Guten Tag di oggi è dedicato a un brano uscito nel 1983, che proprio il 30 agosto di quell’anno si trovava in testa alle classifiche. Non si tratta de L’estate sta finendo dei Righeira, uscita due anni dopo, ma di Tropicana del Gruppo Italiano.

Mentre la tv (diceva)/Mentre la tv (cantava)/Bevila perché è Tropicana, ye. Questo il ritornello del brano inciso dal Gruppo italiano, formato da Patrizia Di Malta, Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto Del Bo Enrico Santulli. Tre album in studio e altrettanti singoli, più una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984, sulla scia del successo di Tropicana, che insieme a Vamos a la playa dei Righeira (ancora loro…) era stata la colonna sonora dell’estate precedente.

Tropicana: ritmo calypso, testo terribilmente serio

Con le sue sonorità calypso, Tropicana sembra un inno alla spensieratezza. Ma il testo è tutt’altro che allegro: i protagonisti ballano su un’isola, al ritmo di un’orchestrina jazz, mentre c’è un vulcano che erutta. Insomma, Tropicana è la cronaca di un disastro (“L’acqua ribolliva lentamente a est”, “brucia nella notte la città di San Josè”, “l’uragano travolgeva i bungalow”), proprio come Maracaibo di Lu Colombo parlava delle peripezie di una donna, amante vera o presunta di Fidel Castro. Non è mai troppo tardi per impararlo.

Il 30 agosto 1969 in testa c’era Lisa dagli occhi blu

Nessun fraintendimento invece riguarda Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, il singolo più venduto dell’estate 1969, che il 30 agosto di quell’anno si trovava in testa alle classifiche musicali: diventato un tormentone, già durante l’autunno ne fu tratto un omonimo musicarello con interprete lo stesso Tessuto, al debutto sul grande schermo.

Tag43 vi dà il buongiorno con Tropicana del Gruppo Italiano.