Il 3 settembre 1991 moriva a La Quinta, in California, Frank Capra, uno dei registi simbolo dell’epoca oro di Hollywood a cavallo tra gli Anni 30 e 40 e autore di film e commedie memorabili. Naturalizzato americano – era nato a Bisacquino, in provincia di Palermo nel 1897 – Capra ha incarnato l’esempio del self made man e del sogno americano. Forse anche per questo ha sempre raccontato storie con al centro eroi quotidiani, portatori dei valori – stereotipati – dell’American way of life interpretati da attori come Gary Cooper o James Stewart.

Il nome di Capra divenne garanzia di successo, tanto che per il suo cinema fu coniata l’espressione “l’era del Capracorn“, utilizzata dai critici che lo accusavano di eccessivo sentimentalismo, populismo e demagogia. Fra le sue commedie, si ricordano Accadde una notte (1934), la “trilogia sociale” È arrivata la felicità (1936), Mr. Smith va a Washington (1939), Arriva John Doe (1941), L’eterna illusione (1938) e naturalmente La vita è meravigliosa con James Stewart (1946). Tag43 vi dà il buongiorno con una scena del suo ultimo film del 1961, Pocketful of miracles (Angeli con la pistola), a sua volta remake autocelebrativo di Lady for a Day, Signora per un giorno, girato da Capra nel 1933. Nel cast Glenn Ford, nel ruolo di Dave “lo Sciccoso” Conway, Bette Davis in quello di Annie e Peter Falk nei panni di Carmelo, scagnozzo del boss.