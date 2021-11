Striscia la notizia, cosa c’è dietro lo spot che pubblicizza verità sul tapiro ad Ambra Angiolini

Grande curiosità oggi, 3 novembre 2021, intorno a Striscia la notizia. Dopo le critiche delle scorse settimane a causa del tapiro ad Ambra Angiolini, la trasmissione di Canale 5 vivrà oggi una serata particolare per due motivi diversi. Da una parte, uno spot che è in onda da qualche ora annuncia che verrà mostrata «tutta la verità sul tapiro ad Ambra». Dall’altra, invece, sarà la prima puntata con i nuovi conduttori: Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Striscia la notizia: il del tapiro ad Ambra Angiolini

Il “caso” Ambra ha alimentato numerose polemiche nelle scorse settimane. Dopo la rottura con l’allenatore della Juventus Max Allegri, la donna ha ricevuto un tapiro d’oro che, come prima conseguenza, ha scatenato l’ira dei social. Tra Facebook, Twitter e Instagram, sono stati tantissimi gli utenti a difendere Ambra e attaccare la trasmissione di Antonio Ricci, che ora rilancia con uno spot enigmatico. Cosa si celerà dietro a questa verità annunciata? I telespettatori lo scopriranno stasera. Due le idee che circolano sul web: c’è chi si aspetta una reale spiegazione al tapiro in grado di cancellare le critiche delle scorse settimane e c’è chi, invece, pensa all’effetto hype, una mossa semplice per generare attesa e far crescere gli ascolti.

Striscia la notizia: il debutto di Friscia e Lipari

Ma il 3 novembre è anche il giorno del debutto dietro il bancone di Striscia per Sergio Friscia e Roberto Lipari. Entrambi hanno già fatto parte della trasmissione ma da inviati, quindi si tratterà di un doppio esordio alla conduzione. Friscia e Lipari, che sostituiranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, resteranno in carica almeno fino all’11 dicembre. Nonostante le parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che ha ringraziato i due ormai ex timonieri, «artefici di un inizio di stagione strepitoso», gli ascolti di Striscia non brillano e la trasmissione appare in difficoltà, tanto da veder durare meno le proprie puntate in favore dei programmi previsti nella prima serata. Chissà che questo 3 novembre non possa rappresentare il punto di svolta di una trasmissione tra le più longeve della tv italiana.