Una comicità irresistibile, fatta di sketch, ritornelli e film da record d’incassi assicurato. Checco Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, compie oggi – 3 giugno – 44 anni. Da Capurso, Comune in provincia di Bari, al grande schermo passando per Zelig, lo showman pugliese non ha mai perso la capacità di intrattenere il pubblico, con battute esilaranti e pungenti, capaci di scatenare, in giuste dosi, il sorriso e la riflessione. Tag43 lo omaggia con La prima repubblica, colonna sonora di Quo vado?. La pellicola incassò ben 65,3 milioni di euro, portando, in un mese e mezzo, oltre 9 milioni di italiani nelle sale.