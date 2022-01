Il 3 gennaio 1974 moriva a 72 anni Gino Cervi, uno degli attori italiani più versatili, in grado di spaziare dal teatro serio a quello brillante, dalla televisione al cinema. Figlio di Angela Dall’Alpi e del giornalista Antonio Cervi, critico teatrale del Resto del Carlino, Gino nacque nel 1901 a Bologna. Fin da bambino affascinato dal teatro, debuttò nel 1924 ne La vergine folle di Henri Diamant Berger, tratta da un dramma di Henri Bataille. Un anno dopo venne chiamato da Luigi Pirandello nella compagnia del Teatro d’Arte di Roma con cui interpretò successi come Sei personaggi in cerca di autore. Sempre sul palcoscenico conobbe sua moglie, l’attrice Angela Rosa Gordini.

Dal teatro impegnato ai film storici

Da Goldoni a Sofocle fino a Shakespeare – non solo interpretò un memorabile Otello ma doppiò anche Laurence Olivier nell’Amleto cinematografico – Gino Cervi si impose come uno dei nomi più apprezzati del teatro italiano, prima di approdare al cinema. Il debutto nel 1934 con Frontiere, diretto da Cesare Meano. Sempre sul grande schermo la notorietà arrivò con una fortunata serie di film storici: Ettore Fieramosca (1938), Un’avventura di Salvator Rosa (1939) e La corona di ferro (1941).

Gino Cervi e il successo del personaggio di Peppone nella saga di Don Camillo

Ma il nome di Gino Cervi è legato soprattutto al personaggio di Peppone. Negli Anni 50 infatti l’attore bolognese ottenne uno straordinario successo interpretando insieme con Fernandel la serie dei film di Don Camillo ispirati ai personaggi creati dalla penna di Giovannino Guareschi. Il sodalizio artistico e personale tra Cervi e Fernandel – i due furono anche testimoni di nozze di Carlotta, figlia di Guareschi – fu talmente profondo che quando l’attore francese morì mentre era in corso la realizzazione del quinto film della serie, Gino Cervi si rifiutò di continuare a vestire i panni del sindaco comunista. L’ultimo film della saga, il sesto, venne infatti girato con attori differenti. Dalla metà degli Anni 60 Cervi ritrovò il successo con un altro personaggio, questa volta televisivo: il commissario Maigret tratto dai romanzi di Georges Simenon. Ed è proprio con il primo episodio della serie Le inchieste del commissario Maigret, (Un’ombra su Maigret tratto dal romanzo di Simenon Cecile est morte) trasmesso dalla Rai per la prima volta in tre puntate il 27 dicembre 1964, l’1 e il 3 gennaio 1965 che Tag43 vi dà il buongiorno.