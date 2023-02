Il 3 febbraio 1960 moriva Fred Buscaglione

Il 3 febbraio 1960 moriva a soli 38 anni in un incidente d’auto Fred Buscaglione. Nato nel 1921 a Torino, fin da piccolo si avvicinò alla musica complici forse zia Anna, celebre cantante di varietà conosciuta con il nome d’arte di Anita Di Landa, e la madre pianista. A soli 11 anni fu ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, che però abbandonò dopo tre anni sia per lo scarso interesse verso la classica sia per le difficoltà economiche della famiglia. Da adolescente cominciò a esibirsi nei night della città come cantante jazz e polistrumentista: era in grado si suonare dal contrabbasso al violino, dal pianoforte alla tromba. Durante una esibizione al Gran Caffè Ligure, attirò l’attenzione di uno studente di giurisprudenza, Leo Chiosso con cui anni dopo strinse un lungo sodalizio artistico. Chiosso, drammaturgo oltre che paroliere, dopo la morte dell’amico collaborò con altri compositori firmando successi come Parole parole per Mina, o Torpedo blu per Giorgio Gaber.

Il personaggio del gangster

Arruolato durante la Seconda Guerra mondiale, Buscaglione venne mandato in Sardegna dove organizzò spettacoli per le truppe. Attività che continuò anche quando venne fatto prigioniero dagli americani. Finita la guerra, rientrò a Torino ricominciando a suonare per varie orchestre, in Italia e in Europa. Dalla collaborazione con Chiosso – i due si trasferirono addirittura nello stesso palazzo – nacquero le canzoni che lo resero celebre: Che bambola!!, Teresa non sparare, Eri piccola così, Love in Portofino, Porfirio Villarosa e Whisky facile. Buscaglione si calò perfettamente nel personaggio del gangster, facendosi crescere i baffi, indossando doppiopetti gessati e cappelli a larghe tese. Proprio come i protagonisti dei racconti hard-boiled di scrittori come Damon Runyon, uno degli autori preferiti da Chiosso. Poco prima, nel 1949, in un cabaret di Lugano, Buscaglione aveva conosciuto l’acrobata e contorsionista magrebina Fatima Ben Embarek, di cui si innamorò follemente. Vista la contrarietà del padre di lei al fidanzamento, i due fuggirono di notte sposandosi nel 1954 in chiesa dopo la conversione al cattolicesimo di Fatima. Da quel momento per lei si aprì, seguendo il marito, una nuova carriera come cantante.

L’aiuto di Gino Latillla e il successo

La svolta per Buscaglione arrivò nel 1956 quando uscirono i suoi primi 33 giri. Trovare una casa discografica disposta a incidere testi così trasgressivi per l’epoca si rivelò una impresa. Decisivo fu l’aiuto dell’amico Gino Latilla che aveva ottenuto un buon successo con la canzone Tchumbala-bey scritta dal duo Chiosso-Buscaglione. Latilla insistette con il direttore della Cetra dicendosi pronto ad anticipare le spese di registrazione e incisone. Fu così che nel 1955 uscì il primo 78 giri con due canzoni: Che bambola!/Giacomino. Il disco ebbe un buon successo nonostante la mancanza di battage pubblicitario e così, sempre grazie a Latilla, Buscaglione cominciò a farsi un nome partecipando ad alcune trasmissioni radiofoniche. Alla fine degli Anni 50 Fred Buscaglione era diventato uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante ma anche come testimonial nelle pubblicità, in tv e al cinema. Sempre di corsa, tra la registrazione di uno spettacolo, la sala di incisione e le esibizioni nel night, si spostava sulla sua Ford Thunderbird color lilla che lui chiamava Criminalmente bella, il titolo di una sua canzone. Il successo e il gossip che lo dipingeva come tombeur de femmes lo allontanò però da Fatima. I due si separarono nel 1959 anche se l’anno successivo ci fu un riavvicinamento a Firenze. Nello stesso periodo, forse stanco della macchietta da duro, cominciò a incidere brani più melodici come Guarda che luna, Non partir e Al chiar di luna porto fortuna. Tre settimane prima della morte, in un’intervista al quotidiano Stampa Sera, aveva confessato l’intenzione di ritirarsi dalle scene da lì a due anni: «Prima che la gente mi volti le spalle, Fred il duro sparirà, e io tornerò a essere solo Ferdinando Buscaglione». Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con Che notte!