Stasera 1 novembre, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda 3 Days to Kill, film del 2014 di McG, pseudonimo di Joseph McGinty Nichol (Charlie’s Angels). Nel cast Kevin Kostner e Amber Heard. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

3 Days to Kill, trama e cast del film in onda stasera 1 novembre 2021 su Italia 1

La trama del film ruota attorno all’agente dei servizi segreti Ethan Renner (Kevin Kostner) che, ormai prossimo ai 60 anni, scopre che gli restano pochi mesi di vita per via di un male incurabile. Decide dunque di ritirarsi dal lavoro per rimediare agli errori commessi, sperando così di recuperare il rapporto con la sua famiglia, da cui si era allontanato per non metterne a rischio la vita.

L’agente Vivi Delay (Amber Heard) però si presenta alla sua porta, offrendogli un’ultima missione e una speranza di salvezza. Se catturerà un terrorista di fama internazionale potrà infatti ricevere in cambio un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo. Di fronte a una proposta così allettante, Ethan accetta, nel tentativo di poter riabbracciare finalmente sua moglie e sua figlia senza dover loro dire addio anzitempo.

Nel cast anche Connie Nielsen (Wonder Woman) e Hailee Steinfeld, star del film 17 anni (e come uscirne vivi). Uscito in sala nel 2013, il film ha ottenuto un’accoglienza discreta da parte della critica e del pubblico, incassando 53 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di 28.

Amber Heard, carriera e vita privata dell’attrice di 3 Days to Kill

Amber Heard, la carriera professionale

Star femminile del film è Amber Heard, attrice americana che negli ultimi mesi è finita su tutti i giornali per via della vicenda che la lega all’ex marito Johnny Depp. Nata a Austin nel 1986, ha origini multietniche dato che ha parenti in Inghilterra, Scozia, Irlanda e Germania. Dopo aver lasciato la scuola a 16 anni, ha tentato una carriera nel mondo della moda prima di trasferirsi a Los Angeles per entrare nel cinema.

Il suo esordio al cinema arrivò ad 18 anni, grazie a piccole comparse in videoclip, film e serie tv. È possibile vederla infatti in alcuni episodi di The O.C. e Criminal Minds. Il primo ruolo di rilievo fu in North Country – Storia di Josey, dove ha recitato accanto a Charlize Theron, e in Alpha Dog. In seguito è apparsa accanto a Nicolas Cage in Drive Angry e a Johnny Depp in The Rum Diary – Cronache di una passione.

Nel corso della sua carriera ha recitato anche in Never Back Down – Mai arrendersi e Magic Kike XXL. Di recente è apparsa anche in due cinecomic del DC Universe, Aquaman e Justice League, dove ha vestito i panni della principessa di Atlantide Mera.

Amber Heard, vita privata e le accuse a Johnny Depp

Molto attiva in campo sociale, Amber Heard si è sempre battuta per i diritti degli omosessuali partecipando a diverse manifestazioni e legando il suo nome a varie associazioni. Lei stessa, nel 2010, ha fatto coming out dichiarando al mondo la sua bisessualità. «Amo chi mi piace, è la persona che conta», ha dichiarato in alcune interviste ai magazine americani. «Ho avuto relazioni di successo con uomini e con una donna».

La relazione che però ha segnato la sua vita privata è quella con la star di Hollywood Johnny Depp, conosciuto nel 2011 sul set di The Rum Diary. I due si sono fidanzati nel 2014 e sposati nel gennaio 2015. Heard ha poi chiesto il divorzio dopo soli 15 mesi di matrimonio, sostenendo di aver subito violenze fisiche dal marito in preda agli effetti dell’alcool. Depp ha sempre respinto le accuse, affermando anzi di essere stato lui vittima della moglie. La vicenda non è ancora stata chiarita, tanto che il processo non ha ancora trovato un colpevole, e l’udienza è stata spostata all’aprile 2022.

Amber Heard è molto attiva sui social. Ha infatti un account su Instagram da 4milioni di follower e uno su Twitter, dove la seguono oltre 180 mila persone.