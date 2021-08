Il 3 agosto 2004 moriva a L’Isle-sur-la-Sorgue, in Francia, Henri Cartier-Bresson. Considerato uno dei più grandi fotografi del novecento, è stato soprattutto un pioniere del fotogiornalismo, al punto di guadagnarsi il soprannome di Occhio del secolo. Inizialmente sedotto dall’arte della pittura, fu allievo di André Lhote. Del periodo si porterà dietro l’influenza surrealista che permeerà la prima parte della sua carriera da fotografo. Gli scatti realizzati con una Leica 35 millimetri, in questa fase, saranno perlopiù il risultato di una serie di viaggi compiuti in Messico ed Europa tra il 1932 e il 1935, che lo renderanno famoso oltreoceano e in particolare a New York.

Tornato in Francia nel 1937 si dedicherà al fotogiornalismo e successivamente, durante la seconda guerra mondiale, entrerà nella resistenza transalpina. Non smetterà di scattare e nel 1940 verrà fatto prigioniero dai tedeschi, riuscendo, solo dopo diversi tentativi, a fuggire. Nel 1944, a Parigi, immortalerà la liberazione della Capitale. Cessato il conflitto, nel 1947, sarà tra i fondatori dell’agenzia Magnum. Nel 1953 pubblicò Il momento decisivo, ritenuto il miglior manuale per chiunque voglia avvinarsi all’arte del reportage. A colpire l’osservatore infatti è la grande capacità di cogliere l’attimo, specie in relazione a scene di vita quotidiana. In un simile solco si colloca anche la scelta del bianco e nero, maggiormente idoneo a «combinare forma e sostanza». Tag43 nel ricordare il grande artista vi da il buongiorno con un suo scatto a Henry Matisse realizzato nel 1940. Nell’istantanea, il pittore è in una camera da letto circondato da diverse gabbie per uccelli con un album sulle ginocchia.