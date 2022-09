Il 29 settembre 1950 nasceva Loretta Goggi

Artista poliedrica, protagonista della stagione più bella della nostra tv, Loretta Goggi compie oggi 72 anni. Nata a Roma il 29 settembre 1950, ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Dopo aver vinto a nove anni in coppia con Nilla Pizzi il concorso radiofonico “Disco magico” (presentato da Corrado), a 12 fa il suo debutto come attrice nello sceneggiato televisivo Sotto processo, trasmesso sul Secondo programma, prima di incidere la canzone Se la cercherai, scritta da Nico Fidenco per la riedizione del film francese Sangue alla testa.

Gli inizi come attrice bambina e il doppiaggio di Titti

Protagonista di tanti sceneggiati negli Anni 60, nello stesso periodo approfondisce gli studi di dizione, pianoforte e canto, cimentandosi anche nel doppiaggio: darà la voce al canarino Titti nei cartoni animati della Warner Bros (con Gigi Proietti nei “panni” del gatto Silvestro). Appare in qualche musicarello, in voga all’epoca, poi inizia a calcare i palcoscenici teatrali. Approdata al cinema, non si fa mancare la recitazione in tv, dove tutto è iniziato: la grande popolarità arriva nel 1968 grazie allo sceneggiato La freccia nera, tratto dall’omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson, in cui ha il suo primo ruolo adulto. L’anno successivo debutta anche come conduttrice con Incontro con Lucio Battisti, speciale musicale dedicato al cantautore.

I grandi successi in tv, da Formula due a Fantastico

Attrice, cantante, conduttrice e anche imitatrice, Loretta Goggi inizia a rivelare le proprie doti nello show televisivo Jolly, presentato dal Quartetto Cetra nel 1971. Dopo aver affiancato Pippo Baudo nella conduzione di Canzonissima, insieme all’imitatore Alighiero Noschese è la mattatrice del varietà del sabato sera Formula due, in cui la coppia si esibisce in una serie di imitazioni e parodie: risulterà il programma televisivo italiano più seguito del 1973, con una media di 26 milioni di telespettatori. Alcuni anni dopo, nel 1979, insieme a Beppe Grillo e Heather Parisi è al timone nella prima edizione di Fantastico.

La consacrazione come cantante: Maledetta primavera

È il 1981 quando Loretta Goggi, interprete di numerosi brani rivelatisi grandi successi anche a livello internazionale, partecipa al Festival di Sanremo cantando Maledetta primavera: arriva seconda, superata da Alice (che canta Per Elisa). Il brano è un instant classic della nostra musica leggera (e oggi uno degli “inni” della comunità Lgbtq+). Nello stesso anno è il primo personaggio Rai a lasciare l’azienda pubblica per passare a Canale 5, alla conduzione del varietà Hello Goggi. Nel 1986 è poi la prima donna a condurre il Festival di Sanremo. Dal 2012, in qualità di storica imitatrice televisiva, è giurata di Tale e quale show.

Tag43 vi dà il buongiorno con Maledetta primavera, con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1981.