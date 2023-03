Il 29 marzo 2013 moriva Enzo Jannacci

Dieci anni fa, il 29 marzo 2013, si spegneva Enzo Jannacci, voce e cuore di Milano (e non solo). Cantautore, cabarettista, attore e cardiologo, nacque nel 1935. Il padre, Giuseppe, era ufficiale dell’aeronautica e partecipò alla Resistenza (molti suoi racconti ispirarono i testi del figlio), mentre la madre, Maria, era originaria di Como. Dopo la maturità scientifica, si diplomò in armonia, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano. Nel 1967 si sposò con Giuliana Orefice da cui nel 1972 ebbe Paolo, a sua volta musicista. Sempre nello stesso anno si laureò in Medicina. Durante gli anni dell’università alternava lo studio all’attività musicale. Da metà degli Anni 50 frequentava infatti i cabaret milanesi riscuotendo un certo successo, tanto che nel 1962 il regista Filippo Crivelli lo scritturò per lo spettacolo Milanin Milanon: il battesimo nel mondo dello spettacolo.

I due corsari con Gaber e le canzoni degli ultimi

Musicalmente Jannacci si avvicinò al jazz esibendosi al Taverna Mexico, l’Aretusa e il Santa Tecla, suonando con Stan Getz, Gerry Mulligan, Chet Baker e Franco Cerri. Nel 1956 fu ingaggiato come tastierista nel gruppo Rocky Mountains (la voce solista era Tony Dall’Ara) e nello stesso anno un ancora sconosciuto Adriano Celentano gli chiese di far parte dei suoi Rock Boys con cui Jannacci partecipò nel 1957 al primo Festival italiano di rock’n’roll al Palazzo del ghiaccio di Milano. La formazione oltre al molleggiato comprendeva Giorgio Gaber, alla chitarra. Fu con lui che alla fine del 1958 Jannacci fondò il gruppo I due corsari, dando vita a uno dei sodalizi più prolifici della canzone italiana d’autore. Se i personaggi tratteggiati da Gaber appartenevano per lo più alla borghesia, quelli di Jannacci erano gli ultimi delle periferie. Non a caso Luciano Bianciardi lo aveva definito «un poeta di poesia schietta sostenuta da un amore per la povera gente».

Dal surrealismo all’impegno politico

Dopo i primi dischi con Gaber, Jannacci debuttò come solista con brani surreali come L’ombrello di mio fratello e Il cane con i capelli. Nel 1963 partecipò come pianista alla tournée di Sergio Endrigo cominciando a esibirsi al Derby, storico locale milanese dove conobbe Dario Fo e il duo Cochi e Renato. Ed è stato proprio Pozzetto a ricordarlo ieri in una lettera scritta sul Corriere di Milano: «Quando io arriverò dove sei tu, se Lui me lo permetterà (io ci spero perché non è che abbia fatto tante cazzate), fatti trovare con il pianoforte e la chitarra», scrive. «So che lì ci sono strumenti della Madonna. E io vorrei cantare, sai? Qui, con tutto quello che succede, mi mancano voglia e occasioni. Già so che faresti un’altra bella canzone, di quelle che fanno piangere come una fontana, anche perché quaggiù, adesso, manca pure l’acqua e un po’ di umidità farebbe bene». Nel 1964 Jannacci pubblicò la prima raccolta – La Milano di Enzo Jannacci – con pezzi in dialetto e il successo El portava i scarp del tennis, storia di un clochard che muore «sota a un mic de carton» tra l’indifferenza della gente. Altri personaggi ‘irregolari’, furfanti, e ai margini sono i protagonisti di canzoni come L’Armando o Faceva il palo nella banda dell’Ortica, canzone che ricorda la banda dei Soliti Ignoti di Mario Monicelli. Jannacci compose anche testi di forte impegno politico come Sei minuti all’alba (scritta con Fo) dedicata al padre partigiano.

Nel 1968 registrò invece il singolo Ho visto un re, canzone di Fo e tratta dallo spettacolo Ci ragiono e canto. Quello che sembra un nonsense in realtà contiene una denuncia contro i potenti. La canzone non a caso divenne uno dei brani simbolo della contestazione studentesca assieme a Vengo anch’io – No, tu no colpita dalla censura per due strofe: una sul dittatore congolese Mobuto e l’altra sulla tragedia di Marcinelle. Tema su cui Jannacci tornò con Sfiorisci, bel fiore, dedicata ai morti in miniera, interpretata negli anni da Mina, Gigliola Cinquetti, Pierangelo Bertoli e Francesco De Gregori. Le contraddizioni e il crepuscolo del Boom economico sono condensati in una canzone come Vincenzina e la fabbrica. Scritta con Beppe Viola nel 1974 per la colonna sonora di Romanzo Popolare di Monicelli, racconta l’emarginazione degli emigrati meridionali al Nord. Tema caro a Jannacci che nel film Le coppie, sempre di Monicelli, nell’episodio Il frigorifero aveva interpretato un immigrato sardo che non riesce a pagare l’elettrodomestico. Sempre nel 1974 compose invece un altro successo: E la vita, la vita, sigla di Canzonissima cantata da Cochi e Renato.

La ripresa degli studi in Medicina negli Usa e Quelli che

Proprio per il suo surrealismo e la sua critica sociale, insieme alla sua mimica e la voce stralunata, Jannacci fece fatica a trovare posto nella Rai del tempo. Deluso dalle esperienze tv tra il 1968 e il 1971 visse prima in Sudafrica e poi negli Usa dove terminò gli studi di Medicina lasciati dopo la laurea. Da allora non trascurò più la professione medica che anzi ispirò varie canzoni come Quelli che (1975), scritta sempre con Viola e più volte rimaneggiata e ricomposta (e utilizzata nei titoli di testa di Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller), in cui Jannacci prende in giro la cialtroneria del medico della mutua, o Natalia, accusa contro le lunghe liste di attesa (pare scritta oggi) e gli errori dei medici.

Tra il cinema e il Festival di Sanremo

Rientrato in Italia nel 1971, si dedicò soprattutto al cinema e al teatro firmando due pièces – Saltimbanchi si muore e Il poeta e il contadino. Interpretò con Gaber e Paolo Rossi una rivisitazione di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Oltre a comporre colonne sonore, prese parte con un cameo a La vita agra di Carlo Lizzani tratto dal romanzo di Bianciardi, L’udienza di Marco Ferreri e Il mondo nuovo di Ettore Scola. La sua ultima apparizione ne La Bellezza del somaro di Sergio Castellitto del 2010.

Alla canzone era tornato negli Anni 80 grazie alla collaborazione con Paolo Conte con cui nel 1979 realizzò Sudamerica e Bartali. Nel 1989 partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con Se me lo dicevi prima, sulla lotta contro la droga. Due anni dopo tornò all’Ariston con La fotografia con cui si aggiudicò il premio della critica. Poi, ancora: nel 1994 con Paolo Rossi con il brano I soliti accordi e nel 1998 con Quando un musicista ride. A cavallo tra gli Anni 80 e 90 cominciò a tornare in tv più assiduamente. Nel 1988 partecipò a Trasmissione forzata, che segnò il ritorno di Fo e Franca Rame alla televisione, dopo che erano stati allontanati da Canzonissima nel 1962. Nel 1991 la RAI trasmise L’importante è esagerare, serie dedicata alla sua carriera e il 26 settembre 1993 su Rai3 esordì, condotta da Fabio Fazio, la trasmissione Quelli che il calcio, il cui titolo era ripreso da Quelli che…, riarrangiata per l’occasione.

