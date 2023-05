Il 29 maggio 1997 moriva Jeff Buckley

Il 29 maggio 1997 ci lasciava a soli 31 anni Jeff Buckley. Nato nel 1966 ad Anaheim, nella contea di Orange, California, era figlio d’arte. Il padre Tim era cantautore, mentre la madre Mary Guibert violoncellista e pianista. Va però detto che Buckley senior non lo vide nascere: lasciò infatti la moglie per cercare fortuna a New York. Per questo Jeff lo incontrò solo rare volte e nella prima infanzia, crescendo con la madre, il patrigno Ron Moorhead – che, come raccontò lui stesso, fu una figura centrale per la sua formazione personale e musicale – e il fratellastro Corey, morto giovanissimo di overdose.

Gli inizi tra Los Angeles e New York

A soli cinque anni Jeff Buckey cominciò a suonare la chitarra acustica, a 12 decise che la sua vita sarebbe stata la musica. Dopo il diploma, lasciò Anaheim per trasferirsi a Hollywood dove frequentò il Guitar Institute of Technology che anni dopo, in un’intervista a Rolling Stone, definì «the biggest Waste of Time», la più grande perdita di tempo. Salvando però lo studio della teoria musicale. Tra il 1986 e il 1990 si mantenne lavorando in un hotel a Los Angeles, suonando la chitarra nel circuito locale. Nello stesso periodo, si esibì in tour con il musicista reggae Shinehead. Nel febbraio 1990 traslocò a New York, avvicinandosi al Qawwali, la musica devozionale del Pakistan, al bluesman Robert Johnson e alla band hardcore punk Bad Brains. Dopo pochi mesi tornò a LA perché l’ex manager di suo padre, Herb Cohen, si era offerto di aiutarlo a registrare la sua prima demo di brani originali. Buckley completò così Babylon Dungeon Sessions contenente quattro canzoni: Eternal Life, Unforgiven (divenuta poi Last Goodbye), Strawberry Street e Radio. L’anno seguente prese parte a New York al concerto tributo a suo padre. Fu quello il suo vero debutto. Nei seguenti viaggi nella Grande Mela compose diversi brani, tra cui Grace e Mojo Pin. Sul finire del 1991 iniziò a suonare nei Gods and Monsters che abbandonò il giorno dopo il debutto ufficiale nel marzo 1992.

I primi tour e il successo di Grace

Successivamente cominciò a esibirsi da solista in alcuni locali tra cui il Sin-é e l’East Village. Il suo repertorio spaziava dal folk al rock, dall’R&B al blues e al jazz. Si appassionò a cantanti come Nina Simone, Billie Holiday, Van Morrison e Judy Garland, interpretando pezzi dei Led Zeppelin, di Nusrat Fateh Ali Khan, Bob Dylan, Édith Piaf, Elton John, The Smiths e Leonard Cohen. Il suo talento venne notato da alcuni manager tra cui Clive Davis e nell’ottobre 1992 firmò con la Columbia Records. Il suo primo Ep, Live at Sin-é, uscì nel 1993. All’inizio dell’anno successivo partì per il suo primo tour in Nord America e poi in Europa. Grace invece fu pubblicato nell’agosto 1994. Oltre a sette pezzi inediti, l’album includeva tre cover: Lilac Wine, basata sulla versione di Nina Simone, Corpus Christi Carol di Benjamin Britten e Hallelujah di Cohen, la cui «eccellente interpretazione», come la definì il Time, lo portò al successo di pubblico e critica. Nei suoi vari tour mondiali toccò l’Italia solo due volte nel 1995: il 17 febbraio al Vidia Club di Cesena e il 15 luglio alla Festa de l’Unità di Correggio.

Memphis e la tragedia del Wolf River

Dopo aver viaggiato per mesi, Buckley decise di trascorrere quasi un anno lontano dal palco. Dalla fine del 1996 preferiva esibirsi in piccoli locali, utilizzando nomi fittizi come The Crackrobats, Possessed by Elves, Father Demo, Smackrobiotic, The Halfspeeds, Crit-Club, Topless America, Martha & the Nicotines e A Puppet Show Named Julio. «C’è stato un momento della mia vita non troppo tempo fa nel quale potevo semplicemente esibirmi in un café e fare ciò che mi piaceva fare, suonare musica, imparare esibendomi, esplorare cosa significasse per me, cioè divertirmi mentre irritavo e/o divertivo spettatori che non mi conoscevano», scrisse sul suo sito. «In questa situazione avevo il prezioso e insostituibile lusso del fallimento, del rischio, della resa. Ho lavorato duramente per mettere insieme queste cose, questo ambiente di lavoro. Mi piaceva e poi mi è mancato quando è sparito. Quello che sto facendo è semplicemente reclamare tutto questo». Successivamente Buckley iniziò a lavorare a un nuovo album, dopo aver collaborato con Patti Smith per l’album Gone Again. Si trasferì così a Memphis per le registrazioni. La sera del 29 maggio mentre si stava dirigendo agli studi, passando lungo le rive del Wolf River, affluente del Mississippi, chiese all’autista di fermarsi, per fare un bagno. Si immerse vestito. Nello stesso momento un battello di passaggio creò un gorgo che lo risucchiò. Il corpo di Jeff Buckley venne ritrovato solo il mattino del 4 giugno. Poco dopo la sua morte, Bono lo omaggiò con queste parole: «Jeff Buckley was a pure Drop in an Ocean of Noise», una goccia pura in un oceano di rumore. Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno sulle note di Hallelujah.