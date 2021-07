Oggi 29 luglio compie 96 anni Mikis Theodorakis, musicista greco famoso soprattutto per aver inventato il sirtaki, celebre melodia della colonna sonora del film Zorba il greco del 1964 con Anthony Quinn. Contrariamente a quanto si pensi, la musica e i passi del sirtaki non fanno parte della tradizione ellenica, ma furono creati da Theodorakis prendendo spunto dalla hasapiko, quella sì una antica danza. Proprio per questo, il sirtaki è conosciuto anche come Danza di Zorba, e ha avuto un successo così ampio, sia in patria che all’estero, da diventare parte integrante della cultura greca.

Nei sette anni della dittatura dei Colonnelli (1967-74) Theodorakis fu imprigionato e torturato, e la sua musica messa al bando, mentre alla fine del regime fu eletto deputato con il Partito comunista greco. Forte il suo legame con l’Italia: scrisse con Iva Zanicchi alcuni brani dell’album Caro Theodorakis…Iva, e con Milva la canzone Come spiegarti, disco d’oro in Germania nella sua versione tedesca. Nel 1988 diresse la prima assoluta di Zorba il Greco all’Arena di Verona, con i ballerini Vladimir Vasiliev e Gheorghe Iancu. Tag43 vi dà il buongiorno con la scena più famosa di Zorba il Greco, quella in cui Anthony Quinn, nei panni di Alexis Zorba, balla il sirtaki sulla spiaggia.